Roma: colpo last minute in attacco, trattativa avviata

Dopo l’infortunio di Abraham è sorta la necessita di rinforzare l’attacco: la Roma ha avviato la trattativa per un attaccante colombiano

La ricerca incessante della Roma per potenziare il proprio reparto offensivo, al fine di ovviare all’assenza di Tammy Abraham nella prima metà della stagione, si è trasformata in una priorità assoluta.

Nonostante l’amara delusione causata dalla mancata acquisizione di Gianluca Scamacca, di recente ufficializzato dall’Atalanta, emerge con forza un nuovo nome dal roster bergamasco: Luis Muriel. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, un intermediario ha di recente presentato il calciatore colombiano alla dirigenza giallorossa, aprendo nuove prospettive di mercato e suscitando interesse.

L’idea di Muriel potrebbe risultare più concretamente attuabile rispetto ad altre opzioni prese in considerazione in questa finestra di mercato, come appunto il caso Scamacca. Tuttavia, permane un alone di incertezza riguardo all’efficacia di questa scelta, soprattutto in una stagione che si prevede ricca di sfide e dove la conversione delle occasioni in gol risulta di cruciale importanza. Al momento, l’unico punto fermo nel reparto offensivo della Roma appare essere Paulo Dybala.

Idea Luis Muriel per l’attacco della Roma: la situazione

Nella precedente stagione di Serie A, Muriel ha partecipato a 29 partite, ma suscita preoccupazione il fatto che l’allenatore Gian Piero Gasperini l’abbia schierato come titolare solo in 10 occasioni.

Il dato ancor più preoccupante è il numero esiguo di soli tre gol segnati nel corso del campionato passato, un elemento che non solletica certo l’entusiasmo dei tifosi romanisti. Invece, sembra che la preferenza dei sostenitori della squadra giallorossa si orienti verso il compagno di squadra e connazionale Duvan Zapata, da considerarsi come una potenziale alternativa più promettente.

Mentre il tandem d’attacco Belotti-Muriel prende forma nei piani della dirigenza romanista, bisogna valutare con attenzione il fatto che finora i numeri non supportano questa combinazione. La coppia ha accumulato solamente 3 gol complessivi nella Serie A 2022-2023, condivisi in quasi 2200 minuti di gioco totali. Questo risultato si tradurrebbe in una media di un gol ogni oltre 700 minuti, una statistica che inevitabilmente solleva dubbi sulla concreta efficacia di questa partnership nell’ambito dell’attacco della squadra romanista.

La Roma si ritrova ancora in cerca di un attaccante capace di colmare l’assenza di Abraham, ma l’opzione Muriel, pur essendo più facilmente raggiungibile, suscita domande riguardo alla sua capacità di garantire il numero necessario di gol. La dirigenza dovrà prendere decisioni sagge e ponderate per rafforzare il reparto offensivo e affrontare con successo la prossima stagione, tenendo a mente le sfide e le aspettative dei tifosi.