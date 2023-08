Agata Centasso: fisico statuario in spiaggia

Agata Centasso entra in tackle sulle altre influencer: le foto in vacanza sono una bomba per tutti i fan della calciatrice

Irrompe nell’estate anche la Centasso, personaggio che sta avendo sempre più fan sui social, anche grazie alle sue attività sportive abbinate a un fisico da urlo, da far impazzire tutti i followers.

Definita da molti come uno dei volti più belli del calcio femminile, Agata Centasso vuole dimostrare di essere tanto altro. Alterna la sua attività lavorativa a quella di calciatrice ma in quest’estate – spesso e volentieri – sta surriscaldando le temperature che foto davvero esplosive.

La calciatrice del Venezia ha cambiato decisamente registro, se d’inverno soffre il freddo della laguna in campo, d’estate si trasforma e diventa il desiderio dei suoi tifosi. Luoghi da sogno, costumi striminziti e sguardi fenomenali la portano ad essere una delle protagoniste estive: le sue foto diventano spesso virali.

Agata Centasso, che boom sui social

Si è ritrovata, suo malgrado, a contraddire quanto scritto dal Sun che aveva attribuito alla calciatrice del Venezia di aver detto di essere la più bella calciatrice d’Italia. Dichiarazioni smentite dalla stessa, anche se è indubbia la bellezza che traspare e manda in fiamme il suo pubblico.

Nella vita, però, non vive di solo sport: è un’operatrice socio sanitaria, mentre in ambito calcistico milita in Serie C e quindi ben lontano dal professionismo arrivato in campo femminile. È però una bellezza da Serie A, questo si può scrivere senza prove di smentite.

Le foto in costume risaltano Agata Centasso, una bomba sexy per tutti direttamente da Ibiza. Il suo profilo su Instagram è preso d’assalto, tanti i commenti e i like ricevuti, per una crescita da influencer graduale ma non per questo meno importante, puntando ad arrivare a breve a 100mila fan. La calciatrice classe 1985 si alterna d’inverno nel ruolo da oss e calciatrice, in alcuni casi anche con incastri di orari complicati, mentre d’estate è davvero una visione celestiale per il pubblico da casa.

La Centasso ha affermato in passato di aver ricevuto anche offerte importanti per giocare dalla Sardegna e in Spagna, ma di non essersi spostata proprio per l’amore verso il suo lavoro. Una base c’è ed è quella lavorativa, il ruolo da operatrice socio sanitaria la mette in contatto con un mondo fatto da tanta umanità che non può essere assolutamente trascurato. Tutto il resto è un qualcosa in più che si concede ben volentieri, affascinando così il pubblico italiano.