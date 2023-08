Bollente in Sardegna: il costume di Melissa Satta è un filo

L’ex Velina Melissa Satta torna nell’amata terra sarda e manda cartoline bollenti: lo scatto coi piedi a mollo è da capogiro

Lui, il suo innamorato, in quel di Toronto, impegnato nel prestigioso torneo Masters1000 che lo ha già visto superare brillantemente il primo turno. Con tanto di dedica, col pennarello sulla telecamera, proprio a Melissa Satta, la sua compagna. Lei, dopo averlo seguito nelle esibizioni a Monte Carlo, quando il tennista si ritirò per infortunio prima del match di ottavi di finale contro Holger Rune, e a Wimbledon, dove ha fatto un tifo sfrenato, è invece in Sardegna. Nella sua terra.

A pochi passi, ironia della sorte, da dove oltre 7 anni convolò a nozze con Kevin-Prince Boateng, ex giocatore del Milan. Sembra passato un secolo per quanto sono cambiate le cose da quel dì.

Che la vita privata di Melissa Satta stia andando a gonfie vele, non è ormai un mistero. La relazione con Matteo Berrettini, iniziata ufficialmente nello scorso gennaio, procede alla grande nonostante la coppia abbia dovuto subire le mille illazioni fatte sul loro conto.

Dalla teoria secondo cui l’ex Velina fosse causa di distrazione dagli impegni agonistici del romano, fino alla fantasiosa teoria che addirittura portasse sfortuna – dati gli innumerevoli infortuni dell’atleta da inizio anno – i due si sono brillantemente prodigati a rispondere. Andando avanti, sfidando talvolta gli haters, chiamati esplicitamente leoni da tastiera in una famosa intervista rilasciata dalla showgirl nel momento in cui le malelingue stavano dando fondo a tutte le loro critiche.

Melissa Satta hot dalle spiagge della Costa Smeralda

Ora che Berrettini ha ripreso a competere ad alti livelli, nessuno si azzarda più a fantasticare su colpevolezze che trovano riscontro zero alla realtà dei fatti. Melissa ha sempre fatto spallucce non rinnegando mai il suo amore per Matteo, e questo le ha portato una serenità e una sicurezza in sè che ben viene trasmessa dalle sue condivisioni social.

Eccola, Melissa, in tutto il suo splendore. Il mare dietro di lei parla da solo, ma il suo Lato B canta. E incanta. Con indosso un bikini striminzito che esalta il suo fisico scultoreo, Melissa richiama l’attenzione su di sè sfoggiando una forma fisica invidiabile.

Chissà quale sarà stata la reazione di Berrettini alla vista di cotanta bellezza. Non che non conosca probabilmente ogni centimetro del corpo dell’affascinante conduttrice televisiva nonchè sua compagna, ma stare a migliaia di chilometri di distanza e poterla ammirare in tutta la sua sensualità, gioverà certamente all’umore dell’allievo di Vincenzo Santopadre. Che, ne siamo certi, sente già la mancanza della sua innamorata.