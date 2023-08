Marcell Jacobs, la scelta è definitiva: ufficiale

La scelta su Marcell Jacobs è ora ufficiale, una decisione che è già analizzata con grande scrupolo dai fan del campione italiano

Marcell Jacobs sta vivendo un 2023 abbastanza complicato, tanti gli infortuni e i problemi che gli hanno impedito un percorso netto in questa stagione. L’ultima decisione sul suo cammino fa abbastanza discutere.

Il mondo dell’atletica italiana attende sempre grandi cose da Marcell Jacobs, che ha abituato bene tutti i tifosi. Le sue prestazioni hanno rasentato l’eccellenza: una potenza fisica unita a uno scatto devastanti sono stati davvero un’arma in più per tutto il movimento italiano e per i traguardi personali.

Le vittorie alle Olimpiadi, poi, hanno portato Jacobs a diventare una star dello sport nostrano, ricevendo oneri e onori, ma anche tante critiche per le incertezze di questa stagione. Soprattutto sul piano fisico, il campione non ha retto spesso e volentieri le altre grandi competizioni, ponendo così un grande dubbio per i suoi fan.

Jacobs a Budapest, cosa decide la federazione

Ci sono i mondiali di Budapest che fanno capolino, dal 19 al 26 agosto prossimo la nazionale italiana conta molto su quest’evento per affermare un ruolo di forza. Sono ora ufficiali le convocazioni diramate dal direttore tecnico della Nazionale di atletica Leggera, Antonio La Torre, che ha convocato tra maschi e femmine un’ottantina di atleti per la spedizione azzurra. Fra questi, c’è anche una certezza: Marcell Jacobs sarà a Budapest.

L’allenatore ha convocato tutti e sette i campioni olimpici, conta sulla loro voglia di dimostrare il valore e la capacità di essere ancora performanti in pista. Decisione nell’aria ma confermata ora dalle scelte della federazione che punta sui campioni. Jacobs torna in gara, ha disputato solamente una gara in stagione e non troppo fortunata: a Parigi tempi minimi per lui (10’.21’’), ma soprattutto tante polemiche per non essere andato alla competizione al 100%, complici i tanti problemi fisici.

Jacobs si è allenato con scrupolo e ha già annunciato di essere pronto in vista dell’evento, d’altronde quello mondiale è l’unico titolo che gli manca. In effetti, la corsa dei 100 metri è uno degli appuntamenti che terranno gli appassionati con il fiato sospeso: tutto si gioca in pochi attimi e bisognerà essere tirati a lucido. Jacobs rilancia la sfida, vuole superare in velocità Fred Kerley, che è il detentore del titolo mondiale, e per fare ciò ha bisogno di essere al massimo e di sentire quell’affetto da parte dei suoi fan che non è mai mancato.