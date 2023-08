UFFICIALE, risoluzione del contratto: chiamato Gattuso in panchina

Gennaro Gattuso, fermo ormai dallo scorso gennaio, potrebbe aver trovato un’improvvisa sistemazione

Alle volte basta attendere. Pazientare, ‘sperare’ – sebbene tra colleghi probabilmente nessuno augura l’esonero a qualcun altro – che si materializzino delle occasioni inaspettate. Alle volte clamorose. Pare proprio questa la fattispecie che forse consentirà a Gennaro Gattuso, l’allenatore reduce dalla controversa esperienza al Valencia, terminata a metà della stagione scorsa, di approdare su una nuova panchina.

E non parliamo, per inciso e con tutto il rispetto del caso, della guida di una squadra nel campionato greco o turco, ma del ruolo di capo allenatore di una squadra di Premier League. Già, perchè ad una manciata giorni dall’inizio del campionato più competitivo e più ricco d’Europa, un allenatore ha deciso di dire ‘basta’.

Divergenze sul mercato, presunti problemi finanziari che bloccano la campagna acquisti sarebbero alla base dell’inaspettata decisione dell’ex Ct della Nazionale spagnola, che lascia il club dopo 9 mesi dall’assunzione dell’incarico. E dopo aver condotto la squadra ad una tranquilla salvezza nella scorsa stagione.

Non certo la prima separazione clamorosa nella turbolenta carriera di allenatore dell’iberico, che qualche anno fa, quando era alla guida del Real Madrid, fu esonerato dopo soli 4 mesi dall’inizio della stagione. Stavolta è diverso. Stavolta la decisione è del tutto autonoma, ma il risultato è sostanzialmente lo stesso.

Lopetegui addio, Gattuso in rampa di lancio

“Ci sono state differenze di opinione su alcuni argomenti chiave, ed è stato concordato da tutte le parti che sarebbe stato meglio separarsi prima della nuova stagione“, ha dichiarato, a margine del comunicato ufficiale dei Wolverhampton Wanderers, il direttore sportivo del club Matt Hobbs parlando dell’addio di Julen Lopeteguei, ormai ex allenatore della squadra. La notizia è stata un vero e proprio shock per l’ambiente. Raramente, in una lega così ricca e così piena di risorse come la Premier, si erano addotte tale motivazioni – che presuppongono dei problemi finanziari in atto – come motivo di separazione. A meno di una settimana dall’inizio delle ostilità, poi.

Il club giallonero è ora a caccia di un sostituto che possa accettare in men che non si dica il progetto sportivo del sodalizio. Nonché le condizioni economiche personali per una collaborazione tecnica da iniziare subito.

Indiscrezioni che rimbalzano da Oltremanica parlano di Rino Gattuso come serio candidato alla panchina del club inglese. Già accostato ad alcune squadre della cadetteria italiana, nonchè ad alcuni club della sempre più ambiziosa Saudi Pro League, l’ex allenatore di Milan e Napoli potrebbe ricominciare dalla Premier League. Mica male per uno che sembrava, per lo meno temporaneamente, uscito dal giro che conta.