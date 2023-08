Ferrari, il ritorno dell’ex: clamoroso in Formula Uno

Un ex Ferrari potrebbe fare rientro in F1 tra non molto: sarebbe un’operazione clamorosa per certi versi.

La scuderia di Maranello ha iniziato un nuovo corso con Frederic Vasseur nel ruolo di team principal. Il francese sta cercando di cambiare le diverse cose che non funzionavano prima del suo arrivo, ma ogni cambiamento radicale necessita di tempo e quando lavori in Ferrari di tempo ce n’è sempre poco.

Vasseur sente la responsabilità di dover soddisfare milioni di tifosi, che chiaramente mettono sotto pressione la squadra. Le aspettative sono sempre elevate. L’ex boss della Sauber si sta impegnando al massimo per avere successo. Tra le azioni che sta compiendo c’è l’ingaggio di nuovi tecnici che possano dare la svolta necessaria al Cavallino Rampante.

Ferrari, un grande ex al rientro in F1?

Vasseur ha ereditato da Mattia Binotto una Ferrari con molte lacune. Ha preferito rimboccarsi le maniche e lavorare invece di lanciare attacchi al suo predecessore, però in alcune interviste ha fatto intendere chiaramente che prima non si stava agendo nel modo corretto.

Binotto non ha rilasciato particolari dichiarazioni dopo il licenziamento, al quale ha fatto seguito il consueto periodo di gardening leave durante che prevede di non poter lavorare per altre squadre. Non era stato specificato quanto dovesse durare lo stop dell’ingegnere emiliano, però una figura che ha ricoperto un ruolo così importante e che conosce tante informazioni può restare fermo per tanti mesi, anche un anno.

Saltuariamente sono emersi rumors inerenti un suo ritorno in F1. Qualcuno lo aveva accostato a Mercedes e Red Bull, che avevano smentito in maniera netta ogni ipotesi. Non sono mancate indiscrezioni su un possibile coinvolgimento nel progetto Audi, che entrerà ufficialmente nel campionato dal 2026. Ma non ci sono stati sviluppi.

L’ultima notizia di f1i.autojournal.fr dà l’Alpine intenzionata a ingaggiare Binotto. La scuderia anglo-francese sta facendo più fatica del previsto e recentemente ha licenziato il team principal Otmar Szafnauer. Al posto di quest’ultimo è stato promosso Bruno Famin, però l’obiettivo è prendere un nuovo TP.

Binotto potrebbe approdare in Alpine a settembre e iniziare così un nuovo capitolo della sua carriera in Formula 1. Anche a lui servirà del tempo per cambiare la situazione e sicuramente le pressioni sono un po’ minori rispetto a quelle che aveva in Ferrari, ma comunque alle spalle c’è una Renault che da anni investe nel campionato e che si aspetta risultati. Vedremo se l’ex ferrarista sarà la figura giusta a cui affidare il progetto.