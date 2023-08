Hamilton e Shakira, la verità viene a galla: Garrido sgancia la bomba

Shakira e Hamilton stanno davvero insieme? Arriva la notizia che sorprende i fan: bomba incredibile dalla Spagna

Sono la coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo in questo momento. In ogni spiaggia non si fa che parlare di loro. I paparazzi fanno a gara per poter strappare una loro foto, gli esperti di gossip rivaleggiano per poter scoprire la verità sul loro rapporto, e i rumor si sprecano. Ma cosa sta succedendo davvero tra Shakira e Lewis Hamilton? A svelare la verità ci hanno pensato alcuni dei giornalisti di gossip spagnoli, sganciando una bomba in grado di lasciare senza parole i fan della cantante e i tifosi del pilota.

Sono tante le ipotesi e le illazioni che si sono fatte sui due in queste settimane in cui avrebbero portato avanti una frequentazione. Dallo scorso Gran Premio di Miami a oggi l’ex lady Piqué e il noto campione inglese sono più volte finiti in prima pagina sui rotocalchi rosa. C’è chi ha parlato di amore, chi di avventura, chi di qualcosa di molto più vago, dai confini ancora da definire.

Qualcuno, malignando, aveva addirittura ipotizzato che la cantante colombiana avesse cercato di avvicinarsi al pluricampione di Formula 1 per cercare di riconquistare popolarità, in un momento in cui, evidentemente, la sua carriera è in fase di stallo. Per altri, fantasiosamente, si sarebbe trattato di una mossa per ingelosire Piqué.

La verità però potrebbe essere diversa da entrambe queste ipotesi e per certi versi molto, molto più sorprendente, considerando soprattutto alcune dichiarazioni fatte dall’artista di Waka Waka in passato.

Spunta la verità tra Shakira e Hamilton: ecco come stanno le cose tra i due

Che Shakira e Lewis si stiano frequentando è confermato. L’artista colombiana, 46 anni, sarebbe stata avvistata più volte con l’automobilista (38 anni) a Ibiza, come confermato da Sergio Garrido, paparazzo spagnolo di Telecinco. I due avrebbero in particolare passato diverse notti in un condominio privato sull’isola. Ed è facile immaginare il motivo.

In questi giorni in Spagna in molti hanno però parlato di una volontà del pilota di troncare il rapporto, stanco per alcuni atteggiamenti di Shakira, che a quanto pare non si starebbe limitando a frequentare solo lui in questo momento della sua vita.

Il giornalista spagnolo Jordi Martín ha voluto però spiegare che Hamilton on può essersi stancato, visto che tra i due, come confermato dall’entourage della popstar, ci sarebbe solo una bella amicizia. O meglio, ci sarebbe una relazione, ma non convenzionale. Avrebbero infatti deciso di optare per una relazione aperta, per potersi lasciare il massimo della libertà in un momento evidentemente di passaggio sia per la cantante, fresca di rottura da una relazione di tanti anni, che per lo stesso pilota.

Mistero svelato, dunque. Shakira, che ha sempre dichiarato di cercare l’amore vero negli uomini, avrebbe deciso per una volta di ‘divertirsi’, con una storia almeno apparentemente meno serio. Se poi le cose dovessero evolversi, lo scopriremo solo nei prossimi mesi.