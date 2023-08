Intrigo Vlahovic, i bookmaker non cambiano idea: bivio Juventus

Quella di Dusan Vlahovic è diventata una telenovela estiva tra permanenza e addio alla Juve c’è un importante indizio dato dai bookmakers

Il centravanti serbo Dusan Vlahovic è l’uomo su cui ruota tutto il mercato: la sua cessione consentirebbe alla Juventus di prendere un nuovo attaccante e di migliorare i conti della società, sino al termine della sessione estiva sembra essere tutto possibile.

I tifosi da una parte, le sensazioni sul futuro dall’altra: c’è un bivio per i bianconeri, soprattutto in vista della stagione ormai imminente. Un calciatore come Dusan Vlahovic non sarà di certo una comparsa in campo, vuole essere protagonista e farlo a suon di gol.

Ne ha dato un assaggio recentemente, la doppietta con la Juventus nella sfida di famiglia contro la Next generation ha confermato comunque la forma dell’attaccante, che sembra essere tirato a lucido. Dal punto di vista fisico è ok, resterà da capire se nei prossimi venti giorni farà le valigie o meno.

Vlahovic via, c’è un indizio per i tifosi

La Juventus è davanti a una scelta importante, che farà discutere per un bel pezzo se portata avanti. Soprattutto considerando come i meccanismi nella squadra di Max Allegri sembrano quanto meno funzionare in questo pre campionato. Senza lottare per le coppe, però, le ambizioni potrebbero venire meno e sarà un bel problema. I bookmakers fanno il loro e, secondo una nota agenzia, le chance di partenza sono aumentate, abbassando la quota.

Vlahovic e il suo addio sono dati a 1,70, mentre l’acquisto di Lukaku per la Juve è quotato addirittura a 1,40. Nemmeno a metà della posta in palio quindi per avere il belga in bianconero, le quote sono abbassate e questo potrebbe essere un indizio importante. Tra chi già giura fra i contatti dell’entourage belga con le agenzie immobiliare di Torino, passando per quanti puntano solo sulla volontà del calciatore ci sono tante versioni e tante teorie che girano, i bookmakers però sono davvero sicuri per avere abbassato la quota in questa maniera.

Danno per scontato il passaggio in bianconero di Lukaku, ma anche la partenza di Vlahovic. Sul quale, però, è scemato l’interesse al momento del Chelsea, mentre il Bayern Monaco ha altri pensieri per la testa visto l’affare Kane. Intanto, Vlahovic pare proiettato all’inizio del campionato, ripartendo da Udine dove la Juve conquistò un inutile passaggio in Conference League (poi revocato) qualche mese fa.