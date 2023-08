Ultim’ora Jacobs, ennesimo colpo di scena: tifosi preoccupati

Marcell Jacobs è stato convocato dal ct della Nazionale italiana per i mondiali di atletica leggera in programma a Budapest dal 19 agosto

Un mistero nascosto dentro un enigma. A pochi giorni dall’inizio dei mondiali di atletica leggera in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto permane una fitta nebbia in merito alle reali condizioni fisiche di Marcell Jacobs.

Il nome del campione olimpico in carica dei 100 metri figura regolarmente nella lista dei convocati emessa dal commissario tecnico della Nazionale italiana, Antonio La Torre, ma lo stato di salute dei muscoli del 29enne velocista bresciano resta avvolto nel mistero. Secondo qualche osservatore ben informato Marcell Jacobs corre addirittura il rischio di non prendere parte alle batterie dei 100 metri in programma sabato 19 agosto.

Con il passare delle ore l’ansia e la preoccupazione tra i tifosi sono cresciute di pari passo con le scarne e confuse informazioni diffuse dallo staff dello sprinter di Desenzano del Garda. La notizia di un viaggio lampo di Jacobs a Monaco di Baviera non ha fatto altro che alimentare i dubbi e le perplessità dei tanti tifosi che sperano di assistere a un altro trionfo dello sprinter azzurro.

In Baviera si trova infatti il luminare tedesco dell’ortopedia, il professor Hans Mueller, che lo segue con particolare attenzione da un po’ di tempo a questa parte. Si è trattato di una semplice visita di controllo o di una complicanza improvvisa e non prevista? L’inquietante interrogativo ha tenuto banco per parecchie ore fino al momento in cui lo staff di Jacobs ha emesso un comunicato ufficiale necessario a fare chiarezza.

Ultim’ora Jacobs, ennesimo colpo di scena: la nota ufficiale chiarisce tutto

L’entourage dello sprinter nato a El Paso ventinove anni fa ha voluto sgombrare il campo da perplessità e incertezze di sorta. Una nota di poche righe ha messo un punto sulle reali condizioni fisiche del campione olimpico di Tokyo. “Nessun allarme, nessun mistero: era previsto un ultimo controllo a Monaco dal professor Hans Mueller che lo ha seguito in tutto questo periodo. Nel fine settimana Marcell sarà al raduno con gli altri azzurri e il 17 a Budapest per i Mondiali”.

Tutto risolto, almeno così sembra. La prova del nove saranno le batterie dei 100 metri di sabato 19. Sarà sulla pista di Budapest che il nostro sprinter più forte dovrà dimostrare di aver ritrovato lo smalto e la condizione fisica dei giorni migliori. I tifosi incrociano le dita.