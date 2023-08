Hamilton alla Ferrari: c’è già la data

By

Il sogno di tutti i ferraristi potrebbe diventare realtà nel prossimo futuro. La Formula 1 sogna di vedere Hamilton con la Ferrari

Dopo aver vinto sette titoli mondiali con la Mercedes e la McLaren (uno) adesso il driver britannico vorrebbe tornare ad essere competitivo per scavalcare la leggenda di Michael Schumacher.

La Formula 1 si è presa una pausa dopo aver vissuto quasi tutte di un fiato ben 12 tappe iridate. Max Verstappen si è aggiudicato ben 10 vittorie, lasciandone solo due a Sergio Perez. La Red Bull ha fatto incetta di successi, non lasciando nulla agli avversari se non i podi.

Il team austriaco sembra davvero inavvicinabile e solo a sprazzi si sono visti dei lampi di Mercedes e Ferrari. Meglio di loro hanno fatto fino ad ora prima l’Aston Martin di Alonso e dopo la McLaren di Norris, apparsa in gran palla dall’Austria in poi.

Proprio le difficoltà di sviluppo della W14 stanno spingendo a profonde riflessioni Lewis Hamilton. Il suo accordo per la permanenza a Brackley è praticamente raggiunto ma ancora non è stato annunciato. Si parla dell’estensione di un solo anno, fino al termine della stagione 2024. Il sette volte iridato vuole vedere se “Le Frecce d’Argento” saranno in grado di risorgere prima di legarsi fino al termine della carriera a loro.

Ferrari, il sogno per il 2025 è ingaggiare Lewis Hamilton: potrebbe prendere il posto di Carlos Sainz

Secondo alcune voci riportate anche dal portale spagnolo elnacional.cat ci sono buone possibilità di vedere Hamilton in Ferrari nel 2025. Il ragionamento è piuttosto chiaro e riguarda il contratto di Carlos Sainz. Dal giorno dell’arrivo di Vasseur in Ferrari è apparso chiaro che a Maranello si stia cercando di puntare con forza su Leclerc. Sainz e il monegasco hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2024.

Se quello del #16 dovrebbe essere prolungato, per lo spagnolo il discorso sembra piuttosto differente. Per lui potrebbe esserci l’opportunità di sposare un nuovo progetto (Audi) magari anche con un anno “sabbatico” (dal 2026). Il suo posto sulla Rossa potrebbe essere raccolto nel 2025 proprio da Hamilton, da sempre affascinato dalla storia della Rossa.

Chiudere la carriera in Italia, cercando di battere il record di Schumacher dei sette titoli iridati proprio con la monoposto che ha reso immortale il tedesco. I tifosi già sognano ad occhi aperti. Vedremo se nei prossimi mesi arriveranno ulteriori conferme in merito.