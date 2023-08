Stanno cacciando Jorginho: arriva in Serie A

Jorginho potrebbe tornare in Serie A e questo è un grande colpo di scena che infiamma il mercato delle big italiane

Jorginho potrebbe fare rientro nel campionato italiano, l’avventura con l’Arsenal sembrerebbe già ai titoli di coda. Il regista potrebbe così ripartire in una big per rilanciarla con le sue qualità.

Un uomo di ordine in mezzo al campo serve sempre, soprattutto se può arrivare quasi a prezzo di saldo. Jorginho vede la Serie A, e potrebbe lasciare la Premier League dopo qualche anno tra Chelsea ed Arsenal, e arrivare così nel nostro campionato per allargare la qualità di una big.

I piedi buoni servono sempre e i Gunners forse ne hanno fin troppi, proprio per questo potrebbe cedere il regista. Il centrocampista era arrivato a sorpresa dal Chelsea a gennaio, non riuscendo a conquistare il titolo inglese con i londinesi. Secondo posto, qualche rimpianto e ritorno ora in Serie A che sembra ipotizzabile.

Jorginho in Serie A, dove potrebbe giocare

Jorginho è un calciatore che ancora può dare tanto, in Italia lo abbiamo visto con la maglia del Verona e soprattutto con quella del Napoli. Regista del team che con Sarri fece divertire l’Italia, è stato uno dei migliori centrocampisti europei per rendimento, e il culmine della sua carriera è arrivato con l’edizione degli Europei vinti dall’Italia dove dimostrò a tutti il suo vero valore. Un elemento di valore quindi che va rilanciato, lo sanno bene i club italiani: Jorginho per Milan o Roma, un obiettivo che ora diventa fattibile.

I due club sono alle prese con qualche cessione e potrebbero pensare proprio al regista italiano. La cifra non dovrebbe essere un ostacolo, l’Arsenal pagò il 32enne circa 11 milioni di euro dal Chelsea e potrebbe cederlo per metà, considerando come vada in scadenza nel giugno 2024. Un affare per tutti, la Serie A sarebbe il torneo ideale per rilanciare un calciatore che ha sempre avuto un piede educato e pronto per lanciare le punte.

Il Milan guarda con interesse in questa estate di grandi cambiamenti. Jorginho farebbe da guida anche per i nuovi talenti del centrocampo rossonero, ma soprattutto un uomo pronto per la Champions League, capace di poter dare una direzione importante al gruppo di Pioli. Occhio però anche alla Roma del post Matic, proprio perché i giallorossi hanno bisogno di aggiungere qualità ed esperienza in mezzo al campo, e hanno un Mourinho sempre più perplesso in panchina.