Chelsea, 170 milioni sul piatto: cambia tutto a centrocampo

Il Chelsea continua a spendere cifre monstre sul mercato per rinforzare la squadra. Il nuovo tecnico Pochettino vuole avere una squadra da titolo

Il Chelsea continua a fare la voce grossa sul mercato. Da quando i Blues hanno cambiato proprietà, con il consorzio di imprenditori americano che ha preso il posto di Roman Abramovich, sono state investite cifre monstre per giocatori che non hanno reso secondo le aspettative.

Dopo una stagione a dir poco travagliata la dirigenza del club londinese ha deciso di affidare il rilancio della squadra all’allenatore argentino Mauricio Pochettino, che ha lasciato un buon ricordo in Premier alla luce degli ottimi risultati raggiunti sulla panchina del Tottenham. E in sede di campagna acquisti il Chelsea è impegnato a soddisfare le richieste della sua nuova guida tecnica.

Da qualche settimana a questa parte il Chelsea è al centro di una delle trattative più calde di questa sessione estiva, lo scambio per ora non andato in porto con la Juventus tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Ma nella campagna acquisti e cessioni dei Blues c’è molto di più.

I nuovi proprietari non hanno finora badato a spese pur di potenziare un organico che già nel mese di gennaio era uscito stravolto da una raffica di acquisti. I risultati però non sono stati all’altezza dei milioni spesi e per questo si è deciso di dare un taglio ancora più netto e deciso con il passato. Pochettino potrà contare su una rosa ricostruita da cima a fondo, piena zeppa di volti nuovi in tutti i reparti.

Chelsea, la rivoluzione è servita: pronti 170 milioni per tre colpi

Messo da parte, almeno per il momento, lo scambio Lukaku-Vlahovic, la dirigenza del Chelsea sta lavorando ai dettagli per mettere a segno un fantastico tris di acquisti a centrocampo: tre colpi di assoluto spessore per completare il restyling avviato qualche mese fa.

Secondo quanto riportato da The Guardian il Chelsea sarebbe a un passo da due grandi talenti della mediana, l’ecuadoriano Moises Caicedo (al netto del Liverpool) del Brighton e il giovanissimo belga Romeo Lavia del Southampton. Nel frattempo è stato già acquistato tramite pagamento della clausola rescissoria lo statunitense Tyler Adams strappato al Leeds.

Tre colpi per un totale di circa 170 milioni di sterline, al cambio poco meno di duecento milioni di euro. A questo punto il peso della responsabilità cade tutto sulle spalle di Mauricio Pochettino: l’allenatore argentino dispone di una rosa a cinque stelle che avrà il compito di far crescere e valorizzare. Con un obiettivo ben preciso da raggiungere, la qualificazione alla prossima Champions League.