Real Madrid: tegola Courtois, che obiettivo sul mercato

Il Real Madrid deve fare i conti con il brutto infortunio di Courtois: i blancos si fiondano sul mercato, ecco l’obiettivo numero uno

Trema il Real Madrid, trema il mondo del calcio. In questi giorni una vera e propria tegola si è abbattuta sul mondo madridista: Thibaut Courtois si è procurato in allenamento la rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Un gravissimo infortunio che, di fatto, lo costringerà a guardare i compagni dalla tribuna per buona parte della prossima stagione, con un rientro che non dovrebbe avvenire prima della primavera. Un problema non da poco per il Real, che dovrà adesso cercare un sostituto alla svelta: e l’obiettivo numero uno è proprio lui.

Il ko di Courtois ha fatto immediatamente congelare il sangue nelle vene a tutti i tifosi dei portieri più forti al mondo. Ad esempio quelli del Milan, che avranno subito immaginato un tentativo folle del Real di strappare Mike Maignan ai rossoneri. Questa eventualità non sembra però possibile. Maignan al momento costa troppo per le merengue, e più che altro sembra finito nel mirino di un’altra big europea, il Bayern.

Il Real guarda altrove. Per il momento darà fiducia ad Andriy Lunin, il portiere ucraino classe 1999 prelevato dallo Zorya Lugansk nel 2019 e fatto crescere con calma in prestito in altre squadre spagnole negli ultimi anni, prima di promuoverlo a vice Courtois a tutti gli effetti.

Sembra però che nessuno dalle parti di Madrid abbia davvero intenzione di affidare le sorti della porta della squadra più blasonata al mondo a un portiere che ha ancora molto da dimostrare. Per questo motivo il club avrebbe iniziato a sondare diversi profili sul mercato, e avrebbe già in mente un piano per portare a casa uno degli estremi difensori di maggior affidabilità al momento disponibili.

Real Madrid alla ricerca di un nuovo portiere: De Gea il preferito

Sono due in questo momento i nomi che piacciono, e non poco, al Real. E si tratta di due nomi in orbita anche Bayern, considerando che, dopo la cessione di Sommer, anche in Baviera hanno bisogno di un portiere affidabile da affiancare a Neuer. Due portieri spagnoli dalle caratteristiche differenti, ma di sicuro talento.

Il preferito in assoluto per il club spagnolo è David De Gea, ex Manchester United liberato a parametro zero dai Red Devils per far spazio per Onana, prelevato qualche settimana fa dall’Inter. Svincolato, il portiere spagnolo è oggi un parametro zero di lusso, e a 32 anni compiuti è pronto per una nuova avventura.

L’altro è Kepa Arrizabalaga, altro estremo difensore spagnolo, classe 1994 e apprezzatissimo soprattutto dal Bayern. Sembra infatti che Tuchel, il quale già lo ha allenato al Chelsea, abbia fatto il suo nome come prima scelta per i tedeschi. La dirigenza però vuole ancora prendersi del tempo per riflettere prima di affondare il colpo su un calciatore che nelle ultime stagioni è rimasto a lungo seduto in panchina a guardare i compagni.

Dovesse però arrivare l’affondo del Bayern per Kepa, il Real si ritroverebbe con la strada spianata per De Gea. Resterebbe solo da convincere il giocatore, che accetterebbe di corsa la maglia madridista, ma che di certo non sarebbe felice della prospettiva di essere messo da parte al ritorno di Courtois. Senza considerare che il suo ingaggio sarebbe forse eccessivo per quello di un portiere di riserva, anche in un club ricco come il Real.