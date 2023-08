Hamilton alla Ferrari, retroscena assurdo: così ha risposto a Elkann

Il Mondiale di Formula Uno vive un momento di riposo, ma intanto nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena

Siamo nella consueta pausa estiva per il Mondiale di Formula Uno. Un’annata che, fino ad ora, non ha dato grandi colpi di scena ed anzi ha avuto un unico e grande protagonista. Naturalmente parliamo del due volte campione del mondo Max Verstappen.

Il fenomeno olandese, nonostante siamo solo a metà stagione, ha praticamente già chiuso per il terzo titolo. Un Mondiale senza avversari e dove l’unico che ha provato (senza grandi risultati) a impensierire Max è stato il compagno di squadra Sergio Perez. Una Red Bull dominatrice mentre le avversarie soccombono. Due dei più grandi sconfitti in questo Mondiale sono la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari.

Vista la situazione piuttosto complicata per entrambi non si escludono colpi di scena. Il Mondiale di Formula Uno è fermo, ma non si ferma invece il mercato dei piloti. Hamilton è in scadenza di contratto, le trattative per il rinnovo vanno avanti da tempo ma non si riesce a trovare un accordo.

Non solo per questioni economiche ma anche per ambizioni, Lewis vuole essere il primo pilota acclarato e vuole un contratto lungo nonostante l’età. Negli ultimi mesi si è parlato anche di un suo clamoroso passaggio alla Ferrari e ora è emerso un nuovo interessante retroscena.

Ferrari, Hamilton ha già risposto alla ‘Rossa’

Come riporta Formula Passion, il giornalista Leo Turrini ha parlato del possibile trasferimento di Hamilton alla Ferrari ed ha svelato un’interessante quanto importante retroscena. Turrini ha svelato che John Elkann ha avvicinato e contattato in prima persona Hamilton, ma il pilota britannico ha ringraziato e cortesemente rifiutato l’offerta. Un rifiuto che senza dubbio turba i tifosi della monoposto di Maranello.

Turrini ha chiarito che Hamilton considerava suggestiva questa possibilità, ma allo stesso tempo una scommessa forse esagerata. Per questo motivo ha deciso di continuare con la Mercedes ed infatti l’accordo con Toto Wolff sarebbe davvero ai dettagli. Hamilton continuerà nella sua auto mentre i piani in casa Ferrari sarebbero ben chiari.

Turrini ha anche ribadito che l’obiettivo della Ferrari è prolungare il contratto di Charles Leclerc, attualmente in scadenza 2024. La Rossa crede molto nel talento del monegasco ed ha intenzione di blindarlo. Ancora da valutare la situazione di Carlos Sainz, pilota il cui futuro appare ancora in forte bilico.