Inter: ancora incognite per Inzaghi, ma ecco Carlos Augusto

Silenzio assordante in un ferragosto di gelo per Lazar Samardzic. La trattativa con l’Inter rimane bloccata all’alba della settimana che porterà all’esordio stagionale. Il quadro adesso è abbastanza chiaro soprattutto sul fronte nerazzurro: il protrarsi della trattativa è dato infatti dalle pretese dell’entourage e mentre l’Inter rimane ferma nella sua posizione il giocatore è tornato a Udine.

Samardzic, una ricchezza non imprescindibile

È l’estate delle telenovele per la sponda nerazzurra di Milano, tra beffe e tempi lunghi Simone Inzaghi stringe i denti a pochi giorni dalla sfida di San Siro contro il Monza e si ritrova con diversi reparti ancora da puntellare. In quest’ottica il centrocampo campo è già pronto e il colpo proveniente da Udine andrebbe solo ad abbellire ulteriormente.

Arnautovic a un passo dall’Inter

In avanti il nodo del reparto offensivo è stato apparentemente sciolto, alla porta c’è Marko Arnautovic. Il Bologna ha tentato in ogni modo di trattenere l’attaccante, ma la volontà dell’austriaco è stata chiara sin dall’inizio della trattativa e anche Thiago Motta ha ritenuto corretto dare il via libera al giocatore.

Il trentaquattrenne arriva quindi all’ombra della Madonnina grazie all’operazione da 8 milioni più 1 o 2 di bonus. Inutile celarlo, dopo il dietrofront per Balogun l’Inter è stata costretta ancora una volta a stravolgere i piani per l’attacco da regalare a Inzaghi per questa stagione. Al colpo Arnautovic la Benemata lega la necessità di un secondo arrivo e il nome in pole è quello di Taremi. Per l’attaccante del Porto l’intenzione è quella di aumentare l’offerta portandola oltre i 25 milioni.

Carlos Augusto, pronto per la nuova avventura narazzurra

In giornata, invece, a svolgere le visite mediche è stato Carlos Augusto. L’ormai ex Monza è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’accordo tra le società è stato trovato per 15 milioni, bonus compresi. Il trasferimento del brasiliano è stato reso possibile dalla partenza di Robin Gosens per l’Union Berlino.

Niente pausa di ferragosto in casa Inter per provare a risolvere le incognite che tormentano la Benamata a pochi giorni dall’esordio a San Siro.