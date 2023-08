Carlos Augusto, la nuova freccia dell’Inter

Mentre si lavora per risolvere la situazione Samardzic, l’Inter completa un altro “scambio” nella sua rosa, via Gosens dentro Carlos Augusto. Una staffetta anticipata da mesi da Sportitalia, e che trova compimento in poche ore. Dopo l’ok dell’Inter e di Gosens al trasferimento all’Union Berlino, ecco immediatamente la chiusura dell’arrivo del brasiliano in nerazzurro.

CARLOS AUGUSTO ALL’INTER

Il brasiliano del Monza si trasferirà solo di poche decine di chilometri. Infatti, dopo aver chiuso la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino, hanno accelerato per Carlos Augusto. L’esterno del Monza era nel mirino da mesi, perfetto per essere inserito come opzione alternativa all’ottimo Federico Dimarco di questa stagione. Sicuri di aver mandato l’ex Atalanta a casa in Germania, Marotta e Ausilio hanno chiuso l’operazione coi brianzoli. Carlos Augusto sarà un nuovo giocatore dell’Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni.

Dall’altra parte, il Monza aveva già trovato il sostituto prendendo Georgios Kyriakopoulos dal Sassuolo nelle scorse settimane. A sua volta in prestito con obbligo di riscatto.

Da segnalare che, quando i nerazzurri riscatteranno l’esterno, il Corinthians precedente proprietario del cartellino riceverà il 40% di questi 15 milioni.

DELUSIONE GOSENS, L’INTER MIGLIORA LA FASCIA MANCINA

Robin Gosens lascia l’Inter dopo appena 58 presenze, solo 5 reti e un assist. Un rendimento decisamente deludente, se confrontato a quello avuto a Bergamo dove, in 157 presenze, aveva segnato 29 gol e servito 21 assist. Ecco dunque che l’inserimento di Carlos Augusto, come nuova alternativa di Federico Dimarco permette all’Inter di fare un passo in avanti nella rosa delle cosiddette seconde linee.

L’ex Corinthians è reduce da una stagione super con la maglia del Monza, la prima in Serie A. Con l’arrivo di Raffaele Palladino e l’inserimento del brasiliano nel 3-4-3 gasperiniano, il brasiliano ha fatto il salto di qualità. La prima stagione nel nostro massimo campionato gli ha regalato 35 presenze 6 gol e 5 assist. Un rendimento che Simone Inzaghi cercherà di fargli ripetere anche all’Inter. D’altronde, ormai da anni, anche l’Inter sfrutta molto gli esterni e Carlos Augusto è un tornante di fascia molto abile anche nell’inserimento offensivo.

Per l’Inter ancora un rinforzo che le permetterà di migliorare la qualità della panchina, in attesa dell’arrivo di un nuovo centravanti.