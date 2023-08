Juventus, Bonucci cerca un nuovo club: ci sono Lazio e Union Berlino

La lunga e tormentata storia d’amore tra la Juventus e Leonardo Bonucci è ai titoli di coda. L’ormai ex capitano bianconero è alla fine del suo corso bianconero, dopo che i dirigenti gli hanno comunicato di non essere più nei progetti tecnici del club. Il difensore viterbese ha provato diverse strade: dal lavoro sul campo per convincere mister Allegri, alle vie legali. Tuttavia, la decisione della Vecchia Signora sembra irremovibile.

BONUCCI VUOLE UN POSTO NELLA “SUA” JUVENTUS

A 36 anni compiuti, Bonucci, ancora oggi capitano dell’Italia, contava su un suo coinvolgimento nella Juventus per giocarsi l’ultima chance della carriera Euro2024. La stagione deludente e colma di problemi fisici per il capitano di Juve e Nazionale ha rovinato i piani del numero 19. Con l’arrivo di Giuntoli, la strategia dei bianconeri è stata quella di ufficializzare l’intenzione di non tenerlo in considerazione già a partire dalla tournée negli USA.

Bonucci era intenzionato a convincere Max Allegri con il lavoro sul campo. Dal campo si è passati all’extracampo. Nei giorni scorsi, La Gazzetta dello Sport aveva svelato la richiesta dello stesso ex capitano tramite il suo legale per il reintegro in rosa. La stessa Gazzetta aveva anche aggiunto che la richiesta era stata respinta dal club. Nessuno spazio per Bonucci alla Juventus 2023/24.

LA VOGLIA DELL’EUROPEO E LE SIRENE EXTRA JUVENTUS

Ecco perché il difensore ex Milan deve giocoforza cercarsi un posto altrove se spera nella convocazione per Euro2024. A maggior ragione ora che ci sarà un nuovo CT da convincere della sua utilità, non solo in quanto guida del gruppo ma anche come difensore in campo. Le possibilità che si stanno stagliando per il Bonucci sono diverse. In primis, ad aprire i dialoghi con Leo era stato l’Ajax, ma l’operazione non è andata in porto. Ora a farsi avanti sono state anche Union Berlino e Lazio. I tedeschi cercano rinforzi d’esperienza per l’esordio in Champions League, situazione simile per i biancocelesti di ritorno nella massima competizione europeo dopo qualche anno.

La Vecchia Signora non si opporrebbe ad un addio. Anzi. La Juventus sembra ben disposta a pagare anche un buonuscita a Bonucci per incentivarne l’uscita. Un modo per sgravare i conti di un ingaggio e permetterebbe a Bonny di ripartire.