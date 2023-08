Messi ignora il campione NBA: cos’è successo

Leo Messi, che brutta figura in America: il fuoriclasse argentino ha ignorato un grande campione dell’NBA.

Piaccia o meno, la superstar dello sport americano in questo momento ha solo un nome e un cognome: Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è arrivato in MLS come un profeta. Il suo impatto in campo e fuori dal campo è stato fin qui incredibile, migliore rispetto a qualunque altro calciatore lo abbia preceduto, da Beckham a Ibrahimovic, da Insigne a Giovinco. Già non si contano le magie della Pulce. Non mancano però le polemiche attorno all’argentino. Il motivo? Tutta ‘colpa’ di un campione dell’NBA.

Non poteva sognare un impatto migliore Leo con il mondo del soccer. E anche i tifosi dell’Inter Miami non potevano certo chiedergli di più. Con il suo arrivo la squadra di David Beckham ha fatto un salto di qualità clamoroso. Finora, con Leo in campo, ha conquistato solo vittorie. Cinque su cinque, bottino straordinario condito anche da otto gol per la Pulce.

Numeri che, in questo momento, sono incredibili, soprattutto se consideriamo la fase calante di Lionel in Europa. Le ultime stagioni non erano state per lui particolarmente felici, né con la maglia del Barça, né con quella del PSG, e di fatto, al di là della parentesi Mondiale in Qatar, la sua parabola sembrava ormai in fase calante.

Invece, almeno in un calcio non di primissimo livello, Messi può fare ancora la differenza, e lo ha dimostrato in questo inizio di avventura negli States. Chi ben comincia è a metà dell’opera, potremmo dire, anche se fuori dal campo qualcosa da migliorare ancora c’è, come confermato da una clamorosa figuraccia fatta dall’argentino nei confronti di un campione dell’NBA.

Messi, figuraccia assurda con un campione NBA: fan increduli

Non sono le apparizioni mondane che i tifosi chiedono a Messi in questo momento, e nemmeno una conoscenza approfondita della cultura americana. Per quello ci sarà tempo. Tutti vogliono solo godere dello spettacolo che Leo può offrire in campo. Uno spettacolo che ha portato a Miami tantissimi vip e anche molti sportivi conosciuti in tutto il mondo.

Sportivi del calibro di un grande campione NBA, una stella dei Washington Wizards che ha voluto omaggiare Messi in modo straordinario, ricevendo in cambio un saluto davvero imbarazzato.

Protagonista di questo episodio che ha dell’incredibile è stato Kyle Kuzma, stella dei Washington Wizards, ex LA Lakers LeBron James. Arrivato a Miami per assistere a una partita di Messi, il cestista ha voluto salutare il fuoriclasse argentino con una stretta di mano e un abbraccio.

La scena è stata ripresa da alcune telecamere ed è rapidamente diventata virale sui social. Nonostante non si sia sottratto al saluto, infatti, è evidente che Leo non aveva idea di chi fosse il ragazzo che lo stava salutando. La sua faccia è diventata rapidamente un meme, e non potrebbe essere altrimenti. Una cosa del genere non capita infatti tutti i giorni, e ha strappato un sorriso a tutti i suoi fan. Probabilmente, anche allo stesso Kuzma, che avrà modo di farsi conoscere e apprezzare magari invitandolo a una partita dei suoi Wizards.