Ultim’ora Ferrari, colpo di scena Leclerc-Sainz: non ci sono più dubbi

Dopo le difficoltà degli ultimi tempi emergono importanti novità circa il rapporto tra i due attuali piloti della Ferrari.

I fan della Rossa a inizio stagione avevano ben altre aspettative. Non pretendevano la vittoria del Mondiale, ma senza dubbio una monoposto in grado di impensierire e tanto la Red Bull di Max Verstappen.

Invece la Ferrari ha deluso ancora una volta le aspettative, nonostante il cambio da Binotto al nuovo Team Manager Vasseur e anzi le cose sono andate sempre peggio. Risultati scadenti e i due piloti costretti a lottare a metà classifica senza un vero e proprio obiettivo. Qualche recente risultato positivo di Leclerc non ha cambiato le cose ed anzi ha alimentato la competizione tra i piloti.

In questo momento la competizione è quasi esclusivamente tra i due piloti e più volte negli ultimi gran premi abbiamo notato qualche frecciata e un rapporto non più amichevole come una volta. Nelle ultime ore emergono dichiarazioni che fanno chiarezza, una volta per tutte, sulla loro situazione e chiariscono in fondo le cose. Come riporta Formula Passion il giornalista Leo Turrini ha svelato la situazione ed il rapporto tra Sainz e Leclerc, un’amicizia che sarebbe sfociata soprattutto in competizione.

Ferrari, Turrini fa chiarezza sulla questione piloti

Il giornalista ha spiegato nel suo blog Profondo Rosso: “Che tra Leclerc e Sainz ci siano dei mal di pancia è ovvio prima ancora che evidente”. Turrini ha chiarito che in fondo è una cosa normale: “Per qualsiasi pilota il compagno di squadra è il primo rivale, questa è la realtà”. Turrini ha inoltre ricordato di come Leclerc sia stato fondamentale nell’allontanamento dal team di Binotto, a differenza di Sainz a cui non è stato chiesto nulla in realtà.

Entrambi i piloti hanno il contratto in scadenza nel 2024, ma secondo alcune indiscrezioni l’obiettivo della Ferrari è rinnovare solo il contratto di Leclerc e sicuramente questi rumors hanno generato malumori nel team del pilota spagnolo. Turrini conclude: “Capisco che Vasseur voglia rassicurare Leclerc, ma è anche vero che prima di Spa Sainz era addirittura davanti in classifica. Comunque vada va ribadito che questa è una situazione alquanto delicata”.

Attualmente i piloti vivono un periodo di sosta con le vacanze estive in vista della seconda parte di stagione. Qui sia Leclerc che Sainz avranno il compito e l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni, ovviamente nella speranza di una maggiore competitività dell’auto.