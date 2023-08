Formula 1, vogliono cacciare Alonso: il motivo è clamoroso

Fernando Alonso rischia il posto e potrebbe non finire la sua stagione con l’Aston Martin, anticipando il mercato dei piloti.

Ci sono delle ruggini con il pilota spagnolo e stanno emergendo con forza negli ultimi giorni. Una vicenda che riporta anche ad episodi del passato, potrebbe essere ora messa in ballo per il futuro del 42enne.

La stagione 2023 di Fernando Alonso sta diventando a due volti. La prima parte dell’annata ha messo in evidenza la grande verve dello spagnolo, che ha sfruttato al meglio le qualità di una Aston Martin che ha sorpreso per avere anticipato i tempi, mostrandosi così brillante in pista.

Le ultime gare però hanno riportato tutti per terra, Alonso ha sofferto nelle retrovie e ci sono molti malumori che stanno emergendo proprio con il pilota. Che rischia addirittura di lasciare anzi tempo la scuderia.

Alonso via dall’Aston Martin, cos’è successo

Come riporta ElgolDigital, tutto parte dall’accordo tra la Honda e la Aston Martin, di cui il colosso giapponese sarà fornitore dal 2026 per i motori. Una mossa che ha spiazzato in molti ed ha anche i suoi effetti per quanto riguarda il mercato piloti. Così, si fa largo un’ipotesi: potrebbe essere proprio la Honda a chiedere l’addio di Alonso alla scuderia.

Le tensioni vengono nuovamente al pettine per un episodio risalente al passato. La Honda infatti era fornitore della McLaren nelle due stagioni di permanenza di Alonso con le frecce grigie, annate che lo spagnolo ha quasi ripudiato definendole spesso e volentieri come le peggiori della sua carriera. Al momento la Honda ha glissato sull’argomento, dando fiducia al pilota ma sembrano più delle dichiarazioni di facciata che non di reale convincimento. Anzi, probabilmente i giapponesi vorranno spingere verso un pilota del Sol Levante per il prossimo futuro.

Non è un caso come il nome di Yuri Tsunoda alla Honda stia già circolando all’interno del Circus. E il giovane pilota nipponico direbbe senza dubbio di sì all’opzione Aston Martin. Anche da parte della Honda è arrivata una sorta di “benedizione”, definendo il pilota come uno dei più promettenti, cresciuto sotto l’ala protettrice degli ingegneri. Alonso avrebbe così l’opportunità di testare un’altra scuderia a 42 anni, ma se ne andrebbe sbattendo decisamente la porta. Il pilota spagnolo valuterebbe le sue alternative, tra le quali anche un ritorno romantico alla Ferrari, se Carlos Sainz dovesse lasciare anticipatamente il posto da secondo pilota.