Miriam Candurro è incantevole: scatto in Abruzzo

Miriam Candurro è una delle attrici con più fan di Un posto al sole, il suo stile e il suo fascino emergono anche in questi giorni di vacanza.

L’attrice partenopea si mostra al meglio per i tanti fan della fiction, che hanno trovato in lei un solido punto di riferimento. È in ottima forma e lo dimostra con foto davvero ammalianti.

Si può conquistare il pubblico con garbo e stile, mostrandosi come la ragazza della porta accanto, anzi come l’amica che un po’ tutti vorremmo frequentare per serate di allegria e spensieratezza. Sensazioni che emergono con Miriam Candurro, attrice che sta maturando con la fiction di Rai 3 e ha sempre più un pubblico fedele a seguirla.

Nel corso degli anni il suo ruolo si è consolidato, il personaggio di Serena è uno dei più seguiti dalla grande platea che segue la soap opera sul terzo canale. Non è un caso come, anche in vacanza, Miriam Candurro sia seguitissima, e lei contraccambia con scatti di grande sensualità.

Miriam, uno sguardo che entra nel cuore

L’attrice è sposata e insieme ai suoi figli viaggia in giro per l’Italia alla ricerca di momenti di relax e felicità. Nei giorni scorsi è stata protagonista di qualche scatto insieme alla collega Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola nella soap opera di Rai 3, a dimostrazione anche del grande affiatamento presente nella troupe e tra gli attori e le attrici. Ora, in vacanza in Abruzzo, Miriam Candurro ammalia con lo sguardo, uno scatto di grande fascino.

Incantevole come non mai, Miriam è una delle attrici che sa calarsi perfettamente nel suo personaggio, tanto che in molti a Napoli si rivolgono a lei direttamente come a una presenza abituale e di casa. Dal canto suo, la Candurro contraccambia sempre con grande simpatia con i fan sia dal vivo, nonché anche sul web dove rimane costante il rapporto con il pubblico, con cui interagisce sempre con grande spontaneità.

È ormai una delle attrici più importanti del panorama italiano e presto potrebbe trovare la definitiva consacrazione con altri progetti. Il ruolo in Un posto al sole non è affatto riduttivo e lo dimostra tutto l’affetto del pubblico, ma chissà che non possano emergere altri spunti per vederla maggiormente sul piccolo schermo. Magari anche alla conduzione di qualche programma: ha tutte le capacità per assumersi nuove responsabilità, può essere maggiormente protagonista ed entrare sempre più nel cuore degli italiani.