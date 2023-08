Monza, a Kyriakopoulos l’eredità di Carlos Augusto

È tempo di reinventarsi in casa Monza. Carlos Augusto toglie l’ancora. L’esterno brasiliano si trasferisce a titolo temporaneo, fino al prossimo 30 giugno, all’Inter dopo una stagione da protagonista assoluto.

Alla sua prima esperienza in Serie A, il ventiquattrenne ha conquistato di diritto un posto tra i migliori laterali del campionato. Un ingaggio da circa 2 milioni e mezzo di euro e l’ambizione di brillare in Champions League. Quest’ultima la principale motivazione che ha spinto il giocatore ad unirsi ai nerazzurri.

Palladino saluta Carlos Augusto, fiducia a Kyriakopoulos

Un saluto certamente non indolore per i brianzoli così come per Raffaele Palladino. Il tecnico si è detto umanamente felice per il ragazzo, ma non ha celato il suo dispiacere nel perdere una pedina essenziale della sua rosa all’alba dell’ormai imminente inizio del campionato. Dodici reti con la maglia biancorossa, tra cadetteria e massima serie il brasiliano si è sempre distinto per qualità e tecnica.

Ma Adriano Galliani ha giocato in anticipo regalando al tecnico un sostituto che ha già avuto modo di testare sul campo. Kyriakopoulos è approdato alla corte di Palladino a fine luglio. Il laterale greco arrivato dal Sassuolo sarà, infatti, l’erede per la fascia sinistra.

Le strade di Carlos Augusto e del Monza si incroceranno immediatamente nella prima giornata di campionato in un San Siro gremito per la prima prova di una stagione tutta da scrivere.