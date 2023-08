Sinner, adesso è ufficiale: l’ultima novità taglia le gambe ai tifosi

Jannik Sinner ha compiuto un altro passo verso i vertici del tennis mondiale. La vittoria di Toronto cambia la prospettiva del talento altoatesino

Mancava una grande vittoria a Jannik Sinner per certificare una crescita che tutti i suoi tifosi sperano sia inarrestabile. E il successo a cinque stelle è arrivato: il ventiduenne talento altoatesino si è aggiudicato il Masters 1000 di Toronto battendo in due set e senza soffrire l’australiano Alex de Minaur.

Grazie a questa splendida vittoria il giovane campione di San Candido sale al sesto posto del Ranking Atp e si prepara nel migliore dei modi ad affrontare i prossimi impegni, a partire dall’atteso Masters 1000 di Cincinnati. Un evento a cui prenderanno parte tutte le migliori racchette del mondo.

Senza togliere alcun merito alla vittoria di Sinner a Toronto, è doveroso sottolineare come il talento di San Candido abbia avuto la strada semi spianata dalle sorprendenti sconfitte dei due grandi favoriti del torneo, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Di conseguenza, Jannik ha incontrato avversari di buon livello ma di gran lunga alla sua portata.

In un certo senso a Sinner è bastato confermare la propria oggettiva superiorità nei confronti di Paul e De Minaur per portare a casa il primo Masters 1000 della sua carriera. Per questo motivo il torneo di Cincinnati rappresenta la prova del nove per il nostro giovane atleta.

Sinner, il tabellone a Cincinnati lo penalizza: rischio elevato di un super quarto di finale

In occasione del sorteggio per definire il tabellone dell’evento nordamericano la fortuna non è stata benevola con Jannik, il quale dovrà affrontare un percorso decisamente duro. Procediamo per ordine: nei sedicesimi Sinner, testa di serie numero 8, se la vedrà con uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e un qualificato. Ancora più difficile l’eventuale sfida valida per gli ottavi di finale.

Sul suo cammino il talento di San Candido troverà uno tra tra Taylor Fritz, Lorenzo Sonego e Jiri Lehecka. Scontato sottolineare come se a prevalere fosse l’atleta californiano le difficoltà per Sinner sarebbero di gran lunga maggiori. Ma il primo vero grande ostacolo, molto difficile da superare, sarebbe ai quarti dove Sinner potrebbe imbattersi nella sua bestia nera, l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic.

L’ultima volta in cui si sono incontrati, la semifinale di Wimbledon, il fuoriclasse serbo non ha lasciato scampo al nostro giovane atleta. Nel caso in cui Jannik dovesse compiere l’impresa di eliminare Djokovic, andrebbe a sfidare in semifinale uno tra Daniil Medvedev ed Holger Rune.