Belen Rodriguez e il suo segreto: lo fa molto spesso

Belen Rodriguez è una delle conduttrici più seguite d’Italia e con un segreto che emerge a sorpresa, incuriosendo i suoi tanti fan.

Sempre al centro dell’attenzione, Belen è una delle protagoniste dell’estate. Un po’ per quanto accade nella vita privata mai tranquilla per lei, e un po’ anche per una rivelazione che ha decisamente spiazzato i suoi tanti follower.

Sta attendendo la ripresa della stagione televisiva per riemergere e anche per dimostrare a Mediaset di poter dare ancora molto in tv. Belen Rodriguez è carica, dopo l’addio annunciato dalla rete privata ora gestita da Pier Silvio Berlusconi, è pronta per tuffarsi in nuove avventure, dimostrando di saper tenere il palco e soprattutto l’attenzione del pubblico.

Per quest’ultimo aspetto, la conduttrice argentina rimane sempre in trend topic, in questo caso con un’inedita rivelazione. Un suo dettaglio sulla vita privata emerge e fa discutere i fan, soprattutto è il pubblico femminile ad alimentare il dibattito.

Belen svela il suo segreto: shock per i fan

La showgirl argentina è decisamente apprezzata per le sue forme, il pubblico rimane spesso estasiato dagli scatti che concede sui suoi profili social. È in forma su Tik Tok e soprattutto su Instagram, avendo superato i dieci milioni di follower. Numeri importanti che la portano al centro dell’attenzione e recentemente a Fuorigioco ha svelato uno dei suoi segreti, Belen non segue nessuna dieta.

Una news che porta al dibattito tra i fan. Il fisico di Belen Rodriguez riesce ad assimilare un po’ tutto, non c’è bisogno di particolari restrizioni. Non è un caso come spesso, proprio sul suo profilo, la stessa conduttrice concede scatti quando è a tavola, e un po’ per tutte le comande. Dai ristoranti di lusso, passando per i fast food Belen non fa differenza ed è una buona forchetta: hamburger e patatine non sono bandite dalla sua vista, anzi le mettono il buon umore in alcuni casi.

La sinuosità della linea arriva da un’alimentazione completa, tre volte a settimana mangia pasta, non si fa mancare nemmeno il bicchiere di vino rosso. La dieta mediterranea per la soubrette argentina sembra dare i suoi frutti, un segreto di longevità che è commentato così da Belen: “Sono golosa, non ho mai fatto una dieta in vita mia, tendo però a regolarmi chiaramente”. Alimentazione sana ed equilibrata cui aggiungere dell’attività in palestra per tonificare i muscoli ed essere ancora più snodabile: il pubblico apprezza, il percorso è più che giusto.