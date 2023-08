Dalla Yamaha allo Honda, l’annuncio scuote la MotoGP: “Lo vogliamo”

Si scalda il mercato dei piloti in MotoGP. Un grande motociclista potrebbe passare dalla Yamaha alla Honda: l’annuncio fa tremare i tifosi.

Tre anni senza vittorie sono troppi. Quattro diventano addirittura insopportabili per chi, come la Honda, vanta il maggior numero di trionfi nella classe regina, sia per quanto riguarda i costruttori sia per quello che riguarda i piloti. Serve una svolta nella casa di Saitama e ad annunciarla è stata Lin Jarvis, team manager dei rivali della Yamaha.

In questi giorni d’agosto sta infatti entrando nel vivo il mercato piloti, e per la prossima stagione, avendo ormai archiviato quella in corso, la Honda ha deciso di fare sul serio e di portare a casa un top driver, uno dei migliori attualmente in attività.

Evidente che del Marc Marquez sei volte campione del mondo ad oggi non rimane altro che un lontano ricordo. In questa stagione lo spagnolo ne sta combinando di tutti i colori, e se la Honda si ritrova ad avere, come miglior pilota, Alberto Rins al quattordicesimo posto in classifica con 47 punti (contro i 214 di Bagnaia), un problema forse c’è.

Ed è per questo che in casa Honda starebbero sondando il terreno alla ricerca di un pilota in grado di contrastare Bagnaia e gli altri piloti Ducati per i prossimi anni. E il preferito dei vertici Honda, a quanto pare, sarebbe proprio un centauro Yamaha.

MotoGP, rivoluzione Honda: il nuovo pilota può arrivare dalla Yamaha

Opporre resistenza sarà complicato. Lo sa bene Jarvis, che ai microfoni di GPOne ha provato a spiegare la situazione. C’è infatti un pilota, in questo momento in Yamaha, che sta da tempo manifestando il suo malcontento per una moto che non riesce a essere competitiva come vorrebbe.

Si tratta di Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, oggi costretto all’undicesimo posto, distante anni luce dagli altri top piloti, a causa di una moto che non riesce a rendere come lui vorrebbe.

Per questo motivo il francese potrebbe decidere di cambiare aria, e la Honda potrebbe essere la soluzione ideale per rilanciare le sue ambizioni, come ammesso da Jarvis: “Loro vogliono un pilota top, e lui lo è“. Il pericolo di vederselo sottratto è evidente, non può negarlo il noto manager.

L’unico modo per trattenerlo è dimostrare che anche la YZR-M1 di questa stagione può essere una moto competitiva, e che il team sta lavorando al massimo per garantire un salto di qualità nel 2024.

Al momento sono però ‘parole, parole, parole’, mentre Quartararo potrebbe desiderare solo i fatti. E anche per questo motivo si fa strada l’ipotesi clamorosa di uno scambio con un altro grande scontento: Marc Marquez. Un’ipotesi a cui Jarvis non sembra però credere: “Non credo accadrà, ma ci saranno movimenti interessanti“.