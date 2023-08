Serie A, si riparte! Il Napoli in trasferta a Frosinone, Inter in casa col Monza. La Roma debutterà con una vittoria?

Tutto pronto per il grande ritorno della Serie A, previsto per questo sabato. L’imminente stagione si preannuncia particolarmente combattuta e ricca di incognite, in primis per quanto riguarda i campioni in carica del Napoli. La squadra azzurra avrà un altro timoniere al comando, Rudi Garcia, e sarà interessante capire dove potrà arrivare quest’anno, dopo l’incredibile annata da poco conclusa.

I partenopei cominceranno la loro avventura in casa di una neopromossa, ovvero il Frosinone di Di Francesco, reduce dal successo in Coppa Italia contro il Pisa. Nei pochi precedenti tra le due squadre, non si registrano vittorie dei ciociari e anche in questa occasione a partire nettamente favoriti sono gli azzurri: basti notare come la vittoria del Napoli vale la quota di 1,37 volte su Planetwin365, su WilliamHill di 1,30 e su Unibet di 1,32. Si potrebbe anche ipotizzare una partenza decisa dei partenopei e puntare sul segno “2” all’intervallo: su Planetwin365 parliamo di 1,84 volte la posta, mentre per WilliamHill è di 1,75 e secondo Unibet di 1,81.

In cerca di riscatto dopo due stagioni non particolarmente esaltanti, almeno per quanto concerne il campionato, è invece l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri hanno trionfato in Coppa Italia la passata stagione ma non sono riusciti a tener testa al Napoli. La finale di Champions, seppur rappresenti un eccellente traguardo, non può far accontentare l’ambiente del secondo e terzo posto in Serie A raccolti in tale periodo.

Non sarebbe da escludere che i nerazzurri possano puntare decisi allo scudetto e partire al meglio già all’esordio contro il Monza. La sfida con i brianzoli prevista per sabato sera rappresenta una sorta di rivincita per Lautaro Martinez e compagni, dopo il ko del Meazza di qualche mese fa. La possibilità che l’Inter vinca con uno scarto di almeno due gol, rappresentato dall’Handicap 1(-1), è quotato da Planetwin365 e Unibet a 2,04, mentre su Betclic è a 1,98. La possibilità che, invece, la squadra di Inzaghi passi in vantaggio durante i primi 45 minuti di gioco è data a 1,81 su Planetwin365 mentre su WilliamHill a 1,80 e su Unibet a 1,82.

Esordio insidioso per la Roma di Mourinho, impegnata all’Olimpico con la Salernitana. Il mercato dei giallorossi è stato abbastanza rilevante e l’ambiente richiede un’annata convincente. Importante, anche in tal caso, è partire al meglio e con i campani nulla è scontato. Ricordiamo il 2 a 2 nello stesso stadio, a maggio scorso. Questa volta i capitolini potrebbero mantenere l’inviolabilità della propria porta: segnaliamo la quota del No Goal, su Planetwin365 a 1,74, su WilliamHill è a 1,70 e su Betclic 1,68. Una vittoria con almeno due gol di scarto della Roma, invece, vale 2,49 volte la posta su Planetwin365, per Unibet e Betclic 2,45 volte.