Ritiro Verstappen, annuncio bomba: i suoi fan sono disperati

Max Verstappen e il suo futuro in Formula 1 tengono ancora banco. Il tema del ritiro, nonostante i 25 anni, è sempre d’attualità

Il fenomeno olandese è l’attuale dominatore della scena nel Circus e si appresta a conquistare il suo terzo Mondiale consecutivo. In molti si domandano per quanto durerà il suo regno.

Dominare come sta facendo lui è roba per pochi. Max Verstappen appare invincibile in questo campionato 2023 di Formula 1, con 10 vittorie in 12 gare e tutti piazzamenti almeno sul podio. Un assolo che non conosce pause, a cui nemmeno il compagno di squadra Sergio Perez può porre limite. Rispetto all’inizio dell’era ibrida, in cui Hamilton stravinceva con la sua Mercedes, manca anche quel minimo di bagarre interna nel box.

Qui non c’è un Rosberg ad impensierire il figlio di Jos che nel giro di poche settimane si porterà a casa il suo terzo titolo iridato. Per uno di cui si parlava fin dalla tenera età, quando a 17 anni ottenne una deroga per la Super Licenza per iniziare a correre in F1, non c’è davvero da stupirsi. Chiaro che per un fenomeno anche di precocità, a 25 anni si può parlare già di piena maturità.

Con questo ritmo, superati i 30, potremmo già avviarci a discorsi sul ritiro. D’altronde dopo aver rinnovato il suo contratto con la Red Bull fino al 2028, lo stesso Verstappen ha spiegato che non intende rimanere troppo a lungo nel Circus, stile Alonso o Hamilton.

Max Verstappen, il futuro secondo Helmut Marko: “Potrebbe dire addio alla F1 all’improvviso”

Che Verstappen non correrà fino a 40 anni è noto da tempo, per sua stessa ammissione. Parlando del futuro del suo gioiellino, Helmut Marko, super consigliere della Red Bull, ha sganciato una bomba che non farà piacere ai numerosissimi tifosi del driver orange.

Parlando alla testata motorsport-total.com, il manager austriaco ha dichiarato: “Max è diverso rispetto agli altri, un giorno potrebbe arrivare e dire ‘grazie, è finita’”. Un addio così improvviso, per dedicarsi magari alle altre grandi sfide come il WEC e il GT3, per testare dal vivo la gara del Nordschleife, dove già ha gareggiato a livello virtuale.

Insomma una serie di programmi ambiziosi che non sono per forza vincolati al contesto della Formula 1, anche considerando il fatto che nel 2028, a 31 anni compiuti, Verstappen potrebbe già aver infranto tutti i record, battendo magari sia Hamilton che Michael Schumacher.