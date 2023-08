Arabia: quello che sta succedendo dall’arrivo di Neymar è incredibile

Neymar non ha ancora esordito nel campionato arabo ma ha già conquistato tutti: fan in delirio per il campione brasiliano.

Molti speravano che, dopo la bella stagione delle italiane in Europa, quest’estate sancisse la rinascita del calcio italiano. La crescita di un determinato campionato si vede anche dai colpi che mette a segno sul mercato ed è per questo motivo che le aspettative verso il Bel Paese sono aumentate a dismisura. Peccato, però, che alla fine quest’estate verrà ricordata principalmente per essere stata l’estate del calcio arabo. In terra saudita sono infatti riusciti a permettersi calciatori con contratti faraonici come Neymar.

Il brasiliano è stato attenzionato anche in Italia, soprattutto dalla Roma di Josè Mourinho che un tentativo l’ha fatto. Purtroppo per i giallorossi, per quanto Neymar fosse stuzzicato dall’idea, per i capitolini sarebbe stato impossibile competere con un club come l’Al-Hilal. Lo stesso che ha anche sottratto alla Lazio, e in un certo senso anche alla Juventus alla quale sembrava promesso sposo, il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic.

Tutti colpi sicuramente interessanti, lo diventano ancor di più se si aggiungono anche i nomi di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Kalidou Koulibaly, ma nessuno di loro sembra minimamente paragonabile al verdeoro classe 1992 che ha recentemente detto addio al Paris Saint Germain. L’arrivo in Arabia di Neymar ha già fatto impazzire tutti.

Tutti pazzi per Neymar: cosa sta succedendo in Arabia

Il faraonico ingaggio percepito da Naymar al PSG è stato letteralmente polverizzato dal contratto offerto in Arabia: O’Ney oltre a percepire 100 milioni a stagione, più del doppio rispetto allo stipendio francese, avrà anche diritto ad una maxi villa con piscine, sauna e 25 camere da letto più uno staff a disposizione 24 ore al giorno. Insomma, l’Al-Hilal non ha badato a spese ma per fortuna ha già iniziato a guadagnare dalla vendita delle sue maglie.

La casacca numero dieci dei biancoblu sauditi, quella scelta da Neymar, è letteralmente andata a ruba nelle ultime ore. Recenti stime affermano che in sette ore ne sono già state vendute circa 10 mila, se si considera che ogni maglia ufficiale dell’Al-Hilal costa rispettivamente 63 euro, vuol dire che gli arabi hanno già incassato 630 mila euro.

Più di mezzo milione già rientrato nelle casse del club che ha sicuramente tante cose a cui badare ma, paradossalmente, l’aspetto economico sembra essere l’ultimo dei suoi problemi. L’Al-Hilal è infatti una delle squadre arabe gestite dal PIF, il fondo sovrano saudita che sembra non avere rivali in giro per il mondo quando si tratta di investire denaro.