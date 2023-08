Juventus, per Berardi è finita? Il Sassuolo chiude la porta ma

Un fulmine a ciel sereno, mentre la trattativa sembrava procedere. Berardi e la Juventus si sono improvvisamente allontanati. Nonostante un accordo raggiunto tra i calciatore e i bianconeri, il Sassuolo ha comunicato che non cedere il talento di Cariati. Una notizia trapelata nelle scorse ore e confermata dall’AD Carnevali in mattina a La Gazzetta dello Sport. Ma è davvero così?

BERARDI VUOLE LA JUVENTUS

Il capitano e numero 10 del Sassuolo non ha solo l’accordo con la Juventus. In cuor suo, come riferito da Alfredo Pedullà, considera chiuso il ciclo in Emilia e si sente pronto per andare in una big. Per questo, da quando ha raggiunto l’accordo, riferisce Carnevali, Domenico si sta allenando a parte insieme agli esuberi.

C’era però una deadline entro la quale la Juventus avrebbe dovuto presentare l’offerta decisiva per Berardi: il 17 agosto, afferma Carnevali. Scadenza non rispettata dalla Juventus, perdendo l’occasione di acquistare il 29enne calabrese. Il motivo? Per l’amministratore delegato dei neroverdi scavalcato il 17 agosto, non c’è più tempo per trovare sul mercato un sostituto adeguato. Ma la vicenda, per quanto Carnevali sia stato fermo sulle sue posizioni, rischia di non essere finita. La volontà del calciatore è forte e il Sassuolo non può rischiare di trattenere con la forza il suo giocatore più importante.

LA TRATTATIVA PARTIRÀ?

Di fatto, la trattativa non era ancora partita. La Juventus non aveva presentato offerte ufficiale, ma aveva solamente comunicato l’intenzione di offrire 22/23 milioni più bonus. Troppo poco per il Sassuolo, ma comunque distanze colmabili. Ecco perché l’impressione è che Carnevali, più che togliere Berardi dal mercato, abbia invece cercato un modo per mettere pressione alla Juventus. D’altronde, il fantasista neroverde continua ad allenarsi a parte e salterà la sfida con l’Atalanta.

A condizionare il futuro di questa vicenda sarà la volontà di Berardi. Più di ogni altra cosa. Se il giocatore sarà convinto della sua scelta di terminare la sua storia col Sassuolo, allora la Juventus potrà comunque affondare il colpo. Allegri lo aspetta per dare più imprevedibilità al suo reparto d’attacco.