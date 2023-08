Morata last minute: scambio flash con la Juve

Alvaro Morata è pronto per la sua terza avventura in bianconero, potrebbe essere lo spagnolo il colpo last minute per la Juventus.

Il centravanti spagnolo sarebbe ben disponibile a un nuovo trasferimento in Italia, giocando nuovamente per un club sempre seguito e con il quale ha scritto pagine importanti in passato.

I colpi last minute nel mercato possono arrivare proprio quando meno se lo aspettano i tifosi, in questo caso c’è tutta una piazza bianconera che attende di abbracciare uno dei calciatori più amati negli ultimi anni. Alvaro Morata è pronto per un nuovo ritorno in Italia, si stanno aprendo decisamente le porte per la sua terza avventura in Serie A.

Sempre con la maglia della Juventus e agli ordini di Allegri, il calciatore spagnolo vivrebbe così una nuova rinascita, portando esperienza e qualità in un gruppo che si sta svecchiando e punta a ritrovare almeno un po’ di fiducia in campo.

Scambio con Morata, i dettagli

Tutto ciò parte anche da una consapevolezza per la dirigenza, quella di dover aggiungere qualche altro calciatore con appeal europeo in rosa e che conosca bene la Serie A. L’ipotetico scambio Vlahovic-Lukaku non è andato in porto, le condizioni oggettive non c’erano per procedere a questa mossa e la Juve sta puntando decisamente ad altro. Un’altra punta arriverà comunque, l’Atletico Madrid potrebbe essere allettato da una proposta particolare: Morata in bianconero per Kostic.

L’esterno serbo è a sorpresa uno dei maggiori indiziati alla cessione, le quotazioni tra i due calciatori sono molto simili. L’attaccante tornerebbe volentieri a Torino, il serbo andrebbe in Liga consapevole su come la Juve stia cambiando tatticamente e potrebbe avere meno spazio in questa stagione. Kostic è stato tra i più positivi della scorsa stagione, ma sarebbe sacrificato insieme a Kean: la Juve non nasconde come possa esserci anche la cessione di quest’ultimo, se arriverà un’offerta cash da 25-30 milioni di euro.

I propositi ci sono, gli ultimi giorni di mercato andrebbero a cambiare decisamente la squadra bianconera, che ha confermato inoltre anche l’ingresso in prima squadra di Hujsen e Yildiz, portando così numericamente la rosa a buon punto. L’arrivo di Morata sarebbe poi il regalo perfetto per i tifosi, sempre legati allo spagnolo da quando segnava in Champions League nel 2015: può giocare da prima e seconda punta, integrarsi nel tridente e lanciare l’assalto allo scudetto insieme a Chiesa e Vlahovic.