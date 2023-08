Novak Djokovic nella storia: sorpasso a Rafa Nadal

Ancora una volta Novak Djokovic fa parlare di sè. Il trentaseienne fuoriclasse del tennis mondiale ha fissato l’ennesimo record

Novak Djokovic si è presentato al torneo di Cincinnati in condizioni fisiche smaglianti. Il fuoriclasse serbo, attuale numero due del Ranking Atp alle spalle di Carlos Alcaraz, vuole prendersi la rivincita contro il talento spagnolo che lo ha battuto in finale a Wimbledon poco più di un mese fa.

Il Masters 1000 in corso di svolgimento nell’Ohio rappresenta una sorta di gustoso antipasto in vista del grande appuntamento di fine agosto, gli Open degli Stati Uniti in programma a Flushing Meadows a partire da lunedì 28 agosto. Un evento a cui Djokovic vuole presentarsi con il chiaro intento di vincere per riprendersi il primato nella classifica mondiale.

L’altro obiettivo del campione belgradese è l’ulteriore allungo nei confronti dei suoi due grandi ex rivali, Roger Federer e Rafa Nadal, per ciò che concerne il numero delle vittorie in un torneo del Grande Slam. In questo preciso istante Nole guida questa speciale graduatoria con 23 successi contro i 22 di Nadal e i 20 di Federer.

E in virtù delle condizioni del campione maiorchino, il cui ritorno in campo è tutt’altro che scontato, non è difficile credere che Djokovic possa staccare con decisione gli altri due fenomeni della racchetta. Nel frattempo c’è un altro primato che il serbo è riuscito a battere non più tardi di qualche ora fa.

Novak Djokovic entra di diritto nella storia del tennis: il sorpasso su Nadal fa impazzire i tifosi

Nella sfida valida per gli ottavi di finale del torneo di Cincinnati, Nole ha liquidato con un perentorio 6-3 6-2 il trentasettenne francese Gael Monfils approdando di slancio ai quarti. La notizia in sé non è la vittoria di Djokovic, ampiamente prevista, quanto che il fuoriclasse di Belgrado abbia vinto contro lo stesso avversario il 19/o incontro in altrettante partite giocate.

Si tratta di un record senza precedenti: non era mai accaduto finora che un tennista avesse battuto un altro diciannove volte in altrettanti incontri disputati. E Djokovic in tal senso è riuscito a superare proprio Rafa Nadal che contro Gasquet aveva conquistato diciotto successi in diciotto match.

Continua dunque il duello a distanza tra i due fuoriclasse della racchetta. Una sfida in questo momento impari: Nadal è fermo da sette mesi e chissà se e quando potrà tornare in campo.