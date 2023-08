Champions League, qualificazioni: quante incognite nei big match!

Si giocheranno tra questa sera e domani le ultime partite valide per la fase di qualificazione alla prossima Champions League. Non pochi sono i big match in programma, così come non sono poche le incognite.

Dopo la qualificazione shock ottenuta contro la Dinamo Zagabria, l’AEK dovrà provare a superare i belgi dell’Antwerp. La gara d’andata è prevista ad Anversa e potrebbe essere molto equilibrata. Segnaliamo la quota della giocata Parziale-finale X/X, su Planetwin365 a 5, mentre su Betclic è a 4,65 e su WilliamHill a 4,80.

Trasferta insidiosa anche per il Copenaghen, in trasferta in Polonia per affrontare il Rakow. Partono leggermente favoriti quest’ultimi: la vittoria dei polacchi, infatti, vale 2,52 volte la posta su Planetwin365, per WilliamHill la quota è di 2,45 e su Betclic di 2,65.

Desta tanta curiosità anche lo scontro di lusso tra Rangers e PSV, in programma questa sera a Glasgow. Gli scozzesi proveranno a bissare la presenza nella fase a gironi della competizione, dopo lo scorso anno; gli olandesi però sono temibilissimi e davanti ai propri tifosi, nella gara di ritorno, saranno ancora più difficili da affrontare. Viste le ottime potenzialità offensive di entrambe le squadre, perché non aspettarsi un match ricco di gol? Segnaliamo la super quota della giocata GG Special, immaginando che venga segnato almeno un gol per parte durante il primo tempo: su Planetwin365 parliamo di 4,28 volte la posta, come su Betclic, mentre su WilliamHill 4.

Altrettanto interessante il match di mercoledì tra Braga e Panathinaikos. I greci sono riusciti ad arrivare sin qui grazie alle parate dell’italiano Brignoli, decisivo ai rigori contro il Marsiglia. Non sarebbe da escludere che i portoghesi, col pubblico dalla loro parte, possano vincere e convincere: segnaliamo la quota della giocata Handicap 1 (-1), vittoria con almeno due gol di scarto del Braga, su Planetwin365 a 2,97, a 2,90 secondo Betclic e su Unibet a 2,88.

Da tener d’occhio anche la partita tra Maccabi Haifa e Young Boys. Entrambe le squadre stanno mostrando un ottimo stato di forma e quantomeno la prima frazione di gioco potrebbe essere molto equilibrata: segnaliamo la quota del segno X all’intervallo, su Planetwin365 a 2,25, proposta a 2,20 da WilliamHill e per Betclic a 2,27.

I turchi del Galatasaray dovranno, invece, vedersela con i danesi del Molde. La gara d’andata è prevista presso l’Aker Stadion e non è così improbabile che possa essere molto tirata. Da provare la giocata Under 2,5 proposta da Planetwin365 a 1,95, sulla lavagna di WilliamHill è a 1,91 e per Betclic a 1,96.