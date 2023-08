Samantha De Grenet incontenibile: il bikini è straripante

Samantha De Grenet si mostra in formissima, il suo scatto in barca non lascia indifferenti nel promuovere il libro di una amica e conduttrice tv.

Anche con la cultura si può diventare sexy, lo pensano i tanti fan della showgirl, che mostra di essere in totale relax in quest’estate. In attesa di tornare in tv con un programma convincente, al momento strappa le lodi del pubblico del web.

È sporadico vedere una influencer con un libro in mano, ancora più raro se abbassiamo l’età per le millennial. Anche per dare una sorta di lezione morale, lo scatto di Samantha De Grenet vale doppio, la conduttrice tv è sempre nel pieno della forma e dimostra come anche d’estate si possono trovare degli spunti interessanti.

Il relax in barca è completo, si può prendere il sole e leggere un buon libro, un passatempo che non tramonta mai. In questo caso, poi, è l’opera di una sua amica nel mondo dello spettacolo a incuriosire.

De Grenet, una sexy professoressa

Le vacanze estive continuano così tra una spiaggia e l’altra, ma dando anche spazio per il benessere mentale. La lettura distende i nervi e allarga nuovi orizzonti culturali, il pubblico ha apprezzato uno scatto senza dubbio inedito nel mare vorticoso dei social. Una foto che diventa virale, proprio per la sua unicità: la De Grenet mostra un fisico straripante, unito alla lettura per dare benessere sia al corpo che alla mente.

Il pubblico è attento nei suoi riguardi, lo scatto è in favore di Caterina Balivo, sua amica e conduttrice ora pronta per il ritorno in Rai 1. La recensione dell’ultimo libro “Gli uomini sono come lavatrici” incuriosisce il pubblico, la De Grenet sul suo profilo Instagram ha accompagnato lo scatto piccante proprio con un suo giudizio: “Questo è libro che appassiona tanto, non riesci a smettere di leggerlo, la storia prende in maniera tale che dispiace essere arrivata all’ultima pagina. È uno dei libri dove vorresti essere amica dell’autore per chiedere se ci sarà un seguito… magari la contatterò”.

Un promo letterario che è piaciuto ai fan, l’attesa maggiore ora per rivederla in televisione nella stagione 2023-24. È un po’ scomparsa dai radar, e non per suo volere: a cinquant’anni è ancora in splendida forma e ha dimostrato di poter reggere ogni tipo di palco. Una figura da ritrovare così con piacere, aumentando così il livello di qualità nello spettacolo italiano, spesso troppo carente di contenuti.