Bomba Inter, c’è l’annuncio ufficiale: tifosi col fiato sospeso

Novità importanti in casa Inter per tutti i tifosi, un annuncio ufficiale arriva dai nerazzurri e può cambiare tutto

E’ stato un calciomercato più difficile del previsto per l’Inter, che ha dovuto fare i conti con addii importanti, trattative saltate all’ultimo (Lukaku e Samardzic), obiettivi a lungo inseguiti e poi sfumati (Morata, Scamacca) e altre che prima di concretizzarsi sono andate piuttosto per le lunghe (Sommer). Alla fine, però, l’operato complessivo di Marotta e collaboratori ha portato a costruire una squadra competitiva, pur dovendo costruire nuove certezze rispetto alla squadra dello scorso anno.

Colpi importanti sono stati messi a segno, per regalare a Simone Inzaghi una squadra per tentare il nuovo assalto alla zona scudetto e per confermare anche in Europa il rango di vice campioni. Certo, non tutto è andato come previsto.

Solo sul lungo periodo si potrà capire se Arnautovic e Marcus Thuram riusciranno a supportare adeguatamente Lautaro Martinez e non far rimpiangere Dzeko e Lukaku. La sensazione è che un altro rinforzo là davanti servirebbe, per ritenersi davvero soddisfatti. E anche in difesa occorrerebbe un ultimo ritocco.

Non a caso, sono proprio questi i fronti su cui si sta muovendo la società nerazzurra in questi ultimi giorni, provando a chiudere la sessione di trattative nel migliore dei modi. E i tifosi possono effettivamente sperare, dopo l’annuncio che ha confermato tutti gli ultimi rumours e aperto agli ultimi fuochi di mercato.

Inter, parla Marotta: la verità su Pavard e Sanchez, il doppio colpo è più vicino

Dopo il debutto vincente in campionato con il Monza, ci sono grande entusiasmo e convinzione. Gli stessi esibiti da Beppe Marotta nell’intervista concessa a Radio Tv Serie A, con il dirigente che ha svelato lo stato delle trattative per Benjamin Pavard con il Bayern Monaco e per il clamoroso ritorno di Alexis Sanchez.

“Su Pavard siamo messi bene – ha spiegato – Non vogliamo illudere i tifosi, ma siamo ambiziosi. Alexis Sanchez vuole tornare, è un fatto positivo. Se Correa vorrà andare via, lo accontenteremo, sta parlando con il ds Ausilio in questi giorni, vuole più spazio”. Da parte dell’ad interista, non è mancata una frecciata a Lukaku: “E’ stata una grossa delusione. Io non credo che giocherà in un’altra squadra in Italia”.