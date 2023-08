MotoGP, sarà il nuovo pilota alla Ducati: esulta Valentino Rossi

Mentre il Mondiale è entrato nel vivo, in MotoGP tiene banco anche il mercato piloti. Dopo quello di Rins alla Yamaha, vicini altri due trasferimenti

Con i GP di Silverstone e di Spielberg, è cominciata la seconda parte del Mondiale di MotoGP. Con la doppietta centrata sul Red Bull Ring, Pecco Bagnaia è sempre più leader della classifica piloti con 61 punti di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.

Un distacco che comincia a essere ampio per il campione del mondo in carica, impeccabile in Austria con la sua Ducati e dominatore assoluto della Sprint Race e del GP della domenica. Benché non dominante come Verstappen in Formula 1, ci sono tutte le premesse per bissare il successo dello scorso anno per un Bagnaia che sta acquisendo ulteriore certezza, in sella a quella che è, indubbiamente, la moto più forte tra quelle in gara.

In tanti tra i colleghi vorrebbero guidarne una. Eppure, a sorpresa, c’è anche chi ha lasciato la Ducati per trasferirsi alla Honda, nonostante le numerose difficoltà del team nipponico, esemplificate al meglio dalla situazione di Marc Marquez.

MotoGP, altri due piloti cambiano Team

Ci riferiamo a Johann Zarco. Il pilota francese ha ufficializzato, lo scorso weekend, il suo passaggio dalla Ducati Pramac al team Honda di Lucio Cecchinello, nel quale prenderà il posto di Alex Rins, il cui trasferimento alla Yamaha è stato ufficializzato a inizio agosto.

Un domino che finirà con il coinvolgere anche Franco Morbidelli. Il rider romano lascerà il team Yamaha factory proprio per lasciare spazio a Rins a fianco di Fabio Quartararo. A sua volta, con tutta probabilità, Morbidelli andrà a rimpiazzare Zarco in Pramac, con l’ulteriore vantaggio di poter disporre di una Ducati ufficiale.

A confermare il possibile arrivo di Morbidelli è stato Paolo Ciabatti. Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo della Ducati ha confermato quando già dichiarato a margine del GP di Silverstone: “Con una moto competitiva pensiamo che Franco possa dimostrare quello che ci ha fatto vedere nel 2020 quando è arrivato secondo nel Mondiale – spiega Ciabatti – E’ una scelta che dobbiamo ponderare ma è la possibilità più reale. La annunceremo quando avremo definito tutti i dettagli.”

Una notizia, quella di Morbidelli in Pramac, che sarà accolta con soddisfazione da Valentino Rossi. Franco è uno dei pupilli di Vale che lo ha cresciuto nella sua Academy insieme a quel Marco Bezzecchi che, ora, con tutta probabilità resterà nel Team Mooney VR46. La speranza di Valentino e della sua squadra è che anche il Bez possa guidare una Ducati ufficiale nel prossimo Mondiale.