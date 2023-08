Clamoroso Al-Nassr: 60 milioni, raggiunge CR7!

L’Al-Nassr è ancora scatenato sul mercato: altro colpo da 60 milioni, il fuoriclasse raggiunge Cristiano Ronaldo.

Il mercato è ancora nel vivo, in tutta Europa. Nonostante alla chiusura, nelle principali leghe UEFA, manchino ormai solo pochi giorni, il pericolo arabo incombe ancora su tutti i più grandi club europei. Lo dimostrano le ultime notizie provenienti dall’Arabia. Mentre, ad esempio, l’Al-Ahli ha dovuto registrare un altro dietrofront, stavolta da parte di De Paul, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha appena messo a segno un altro colpo spaventoso.

Il club di Riad sta continuando a lavorare per costruire una squadra che non debba solo tornare a vincere in Arabia Saudita, ma che possa imporsi anche a livello continentale, dopo aver già vinto la Arab Cup, competizione dedicata a tutti i club dei campionati di cultura araba, sia in Africa che in Asia.

I dirigenti del club saudita sanno bene che il solo Cristiano Ronaldo non può bastare per fare il definitivo salto di qualità, e per questo motivo nel corso dell’estate hanno portato a casa tantissimi calciatori di livello mondiale, top player potenzialmente in grado di fare la differenza ovunque, anche in Champions League.

Alex Telles, Marcelo Brozovic, Seko Fofana e Sadio Mané sono stati i nomi più altisonanti di questa fase di calciomercato, non arrivata peraltro ancora a conclusione. Ma per rafforzare un terzetto di centrocampo di livello internazionale, nelle ultime ore i Guerrieri del Najd hanno chiuso un altro affare clamoroso, strappando a una squadra da Champions il proprio gioiello per 60 milioni di euro.

La stella portoghese raggiunge Cristiano Ronaldo: passa all’Al-Nassr per 60 milioni

Chissà che non ci abbia messo lo zampino su questo affare straordinario lo stesso CR7, calciatore e simbolo del club di Riad nel mondo, un giocatore che non si limita certo a segnare e a fare la differenza in campo, ma che può diventare addirittura più importante fuori dal rettangolo di gioco.

Sta di fatto che, dopo una serie di ‘no’ anche piuttosto roboanti alle grandi squadre arabe, è arrivato da parte dell’Al-Nassr un altro super colpo in grado di fare la differenza. La squadra di Ronaldo ha infatti portato nella lega saudita uno dei pilastri fondamentali non di una squadra qualunque, ma del Porto negli ultimi sette anni.

Stiamo parlando di Otavio, un tuttofare di centrocampo di straordinaria qualità, mezzala, trequartista, all’occorrenza mediano o ala. Un giocatore totale da 31 gol e 85 assist in 235 presenze con la maglia di uno dei club più blasonati del Portogallo, una squadra con cui ha vinto per tre volte il campionato lusitano, ben figurando anche in Champions League.

Un affare clamoroso che fa segnare un record nella storia dei Dragões: mai fino ad oggi erano infatti riusciti a vendere un proprio giocatore, per quanto forte potesse essere, a tali somme. Anche questo è l’effetto del calcio arabo. Ed è forse l’effetto maggiormente apprezzato dai club europei.