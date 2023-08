Camila Giorgi senza rivali, l’ultima foto infiamma i social: “Sublime”

Camila Giorgi è una delle tenniste più seguite nell’intero circuito, i fan restano sempre a bocca aperta per le sue foto sui social.

La tennista italiana ancora protagonista, è una delle ragazze maggiormente ambite sui social, il numero dei fan cresce di giornata in giornata e non sempre a seguirla sono gli esperti dello sport. È una influencer che sta scalando le classifiche di gradimento, forse mettendo fin troppo in secondo piano l’attività agonistica.

Il mondo del tennis ha trovato una sua rivalsa in campo femminile anche sfruttando la sensualità delle sue interpreti. Non è un caso come sia diventato uno sport che attrae sui social, ci sono almeno quattro-cinque tenniste che sono diventate delle influencer a tuto tondo, con un pubblico che le ammira su scala internazionale e forse è fin troppo indulgente sui risultati che arrivano in campo.

In Italia abbiamo un esempio con Camila Giorgi, tennista dal grande potenziale ma che ha mantenuto il suo grande difetto principale. Ovvero, ha il talento per vincere contro tutti, ma può anche perdere i match più banali, non proprio un dettaglio quando si gioca ad alti livelli.

Camila Giorgi, il vestitino piace ai fan

L’immagine della tennista è rivolta ai social, la Giorgi non ha mai nascosto una certa passione per i selfie e per la sua immagine. La 32enne italo-argentina dovrà dimostrare nei prossimi mesi il suo potenziale e smentire quanti la accusano di pensare solo alla moda, al glamour e alle foto sul cellulare. Queste ultime però – inevitabilmente – diventano sempre più protagoniste: l’ultimo look di Camila Giorgi stupisce letteralmente gli appassionati del tennis e non solo loro.

Un abito estivo lungo, i commenti si sprecano e arrivano da tutto il mondo. In molti la considerano come la ragazza più bella del tennis femminile e sicuramente la concorrenza – almeno in questo campo – sembra essere ridotta a poche altre elette, che abbinano bravura e fascino. Camila Giorgi incassa i complimenti, sa come la sua vita post tennis abbia già un indirizzo preciso e possa proseguire da influencer, i numeri sono dalla sua parte.

Non è un caso come abbia superato i 700mila followers, un numero corposo che le garantirà successo mediatico e anche pubblicitario. Il patrimonio a disposizione già di suo non sembra esser così scarso, nel corso della sua carriera avrebbe guadagnato circa sei milioni di dollari, una cifra importante che dimostra come abbia avuto un ruolo comunque di primo piano nel tennis mondiale. Potrebbe fare molto di più, questo è innegabile.