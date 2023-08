Correranno in Formula 1 nel 2024, adesso è ufficiale

Clamorosa svolta per la griglia di partenza del prossimo anno. Adesso è ufficiale la firma sul contratto per il 2024: saranno tra i protagonisti

Il mercato piloti sta per regalare gli ultimi botti. Arrivati a questo punto della stagione si è soliti fare un check sullo stato della trattative. Intanto un’altra scuderia ha deciso quali saranno i suoi alfieri per il 2024.

Questo è il classico periodo dell’anno in cui si va definendo la griglia di partenza della stagione successiva. Il mercato piloti si infiamma durante l’estate e anche nel 2023 non si fa eccezione. Molte squadre stanno discutendo il futuro dei propri piloti, compresi top team come Mercedes e Ferrari. In casa di Toto Wolff si guarda al prolungamento di contratto di Lewis Hamilton, deciso a proseguire per un altro biennio in F1.

Per quanto riguarda invece la scuderia di Maranello Leclerc e Sainz saranno di certo al loro posto anche nel 2024, mentre per il 2025 i discorsi sono ancora in alto mare. Il monegasco, appoggiato anche da Vasseur, sembra comunque vicino a porre la firma per il rinnovo, mentre lo spagnolo vive una situazione diversa. Per il figlio d’arte la prossima potrebbe essere l’ultima stagione in rosso, con la tentazione Audi in vista del 2026.

Formula 1, definitiva la coppia di piloti Haas per il 2024: saranno ancora Hulkenberg e Magnussen

Ovviamente anche le scuderie della seconda metà del gruppo stanno cercando di definire le proprie mosse in vista del prossimo campionato. La Haas, ad esempio, non ha intenzione di cambiare il proprio profilo e manterrà nel box sia Nico Hulkenberg che Kevin Magnussen. I due piloti hanno fatto benissimo finora, considerando il potenziale tecnico a disposizione.

Il danese era andato forte anche nel 2022, mettendo all’angolo Mick Schumacher, mentre il tedesco si è regalato una seconda giovinezza, con una consistenza clamorosa sia al sabato che alla domenica.

Hulkenberg si è piazzato per ben sei volte tra i primi 10 in qualifica, mentre in gara ha toccato l’apice con un settimo posto in Australia. Veramente tanta roba, considerando anche gli scarsi risultati dello scorso anno. Vedremo se una crescita della Ferrari, fornitrice della power unit al team americano, sarà una garanzia per un ulteriore passo avanti della Haas nel Mondiale 2024.

Il team principal Gunther Steiner, all’interno del comunicato ufficiale sul rinnovo della sua coppia di piloti ha commentato: “Abbiamo avuto una coppia solida in questa stagione e per questo motivo non avevamo motivo per cambiare le cose”.