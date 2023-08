Michael Schumacher, decisione irrevocabile: ora non ci sono più dubbi

Arrivano novità su Michael Schumacher: adesso non ci sono più dubbi, la decisione presa sembra essere irrevocabile.

Passano gli anni, ma l’amore dei tifosi della Ferrari e degli appassionati di Formula 1 per Michael Schumacher non passa. Per quanto la vita del fuoriclasse tedesco sia ancora ferma a quel fatidico incidente avvenuto quasi dieci anni fa, i tifosi non fanno altro che pensare a lui.

Dopo Michael di campioni la Formula 1 non ne ha avuti pochi: Alonso, Vettel, Hamilton, oggi l’apparentemente inarrestabile Max Verstappen. Tutti piloti sensazionali. Nessuno, però, è stato amato come lui. Ed è anche per questo che la decisione irrevocabile presa in questi giorni sul suo futuro ha lasciato in molti senza parole.

Nel mondo delle quattro ruote, c’è un prima e un dopo Schumacher. Pochissimi piloti hanno fatto la storia come il tedesco, una divinità in Italia per i tanti successi conseguiti con la Ferrari, in un periodo di autentico dominio, ma ammirato in tutto il mondo.

Forse solo Ayrton Senna aveva ricevuto lo stesso amore. Perché i due condividevano qualcosa che, nel mondo della Formula 1 di oggi, dove la tecnologia ha preso il sopravvento anche sulla meccanica, e quindi sul cuore, sembra non trovare più spazio: il talento, quello vero, puro, cristallino.

Novità su Schumacher: ormai è ufficiale, la decisione è irrevocabile

Tutto ciò che riguarda uno dei piloti di F1 più forti di tutti i tempi, campione del mondo per 7 volte (5 con la Ferrari), non può che essere ad oggi memorabilia di grande valore. Anche per questo motivo RM Sotheby’s ha deciso di mettere all’asta una nuova collezione dedicata proprio all’asso tedesco delle quattro ruote.

Si tratta di una collezione che mette in vendita, per tutti gli appassionati, svariati oggetti appartenuti al grande campione teutonico: caschi, tute, cappellini, guanti, bottiglie firmate e molto altro ancora.

Spiccano in particolare un casco utilizzato nel 2001, dal valore stimato tra i 40mila ei 60mila dollari, e uno ancora più raro del 1991, ai tempi dell’Arai Jordan-Ford, ma non manca anche un cimelio di questo tipo risalente ai tempi della Benetton (1994).

Oltre ai tanti caschi messi in vendita, va sottolineata anche la presenza di una tuta da gara Benetton autografata, mentre per i tifosi della Mercedes ci sono anche due tute argentate più recenti, risalenti al 2010 e al 2011. Per chi non possiede somme esorbitanti, è possibile comunque anche tuffarsi su una serie straordinaria di modellini Ferrari, dal valore massimo di 150 dollari.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Se si è appassionati di Formula 1 o di Schumacher non resta sintonizzarsi online sul sito della casa d’aste. La vendita durerà fino alla chiusura del prossimo 6 settembre.