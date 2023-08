Futuro Leclerc, l’annucio gela i tifosi: cresce la paura

Si lavora al futuro in casa Ferrari. Le ultime notizie non sono però delle più rassicuranti, soprattutto in chiave piloti.

Dopo settimane di attesa torna finalmente il Mondiale di Formula Uno e si riparte da Zondvoort, nella patria del campione del mondo in carica e quello che sarà molto probabilmente il campione del mondo anche dopo quest’anno.

Il dominio di Max Verstappen è stato intenso, e il pilota insieme alla sua Red Bull ha nettamente staccato tutti i suoi rivali, compreso il compagno di squadra Sergio Perez. Una situazione di dominio che quasi annoia e la Red Bull regala divari imbarazzanti alle rivali, Mercedes e Ferrari in primis. E pensare che i tifosi della monoposto di Maranello si aspettavano un’annata ben diversa.

Non vincere il titolo anche perché era difficile ipotizzare un miglioramento di tali proporzioni, ma neanche restare nel mezzo del circuito, mai in lotta per la vittoria e solo qualche volta (davvero raramente) nei pressi del podio. In casa Ferrari ci sarà da lavorare, soprattutto in chiave piloti.

La Rossa già pensa al futuro e si parla delle prospettive dei suoi piloti, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il primo sembra al momento lontano e difficilmente resterà dopo la scadenza del contratto mentre la Ferrari sta lavorando per convincere a rinnovare il giovane talento monegasco.

Ferrari, le parole di Leclerc spiazzano

Si è parlato molto negli ultimi giorni di un accordo molto vicino tra Ferrari e Leclerc, ipotesi di un rinnovo alle porte. Attualmente impegnato in Olanda Leclerc ha però smentito o meglio smontato questa tesi raffreddando l’entusiasmo dei tifosi; come riporta FormulaPassion Charles ha svelato: “Se si è parlato del mio rinnovo? Ho letto voci a riguardo, mi sembrava anche un buon accordo, ma non ci sono discussioni di alcun tipo”.

Parole importanti e che testimoniano quanto la Ferrari voglia ancora aspettare e al momento non c’è l’impellenza di un rinnovo immediato. Il diktat nuovo di Elkann è chiaro, no alle spese folli ed anche per i rinnovi dei piloti bisognerà attendere. Allo stesso tempo Leclerc ha chiarito che non si sente preoccupato da questa situazione ed ha continuato:

“Non è la mia priorità in questo momento, per ora l’obiettivo è migliorare la macchina e tornare al punto in cui eravamo lo scorso anno, cioè almeno lottare per le vittorie. Alla fine della stagione sicuramente ne parleremo, ho ancora un anno e mezzo di contratto e non sento di avere fretta”.