Camila Giorgi, look incandescente: spunta un dettaglio bollente

L’affascinante marchigiana freme in attesa del difficile debutto agli Us Open: intanto sui social la tennista raccoglie like a manetta

Qualcuno, magari già contraddistintosi per una scarsa fiducia nella capacità tennistiche della nativa di Macerata – oppure semplicemente iscrittosi già nella categoria dei pessimisti – potrebbe dire che forse stavolta è meglio concentrarsi sui social, dato il terribile sorteggio avuto per l’ultimo Major della stagione.

Nei giorni scorsi infatti gli organizzatori degli Us Open hanno svelato i main draw del tabellone maschile e di quello femminile. Alla bella Camila toccherà, udite udite, affrontare, proprio in questa serata niente meno che Jessica Pegula, numero 3 del seeding nonchè padrona di casa sul cemento newyorkese. Un’avversaria a dir poco tosta, già affrontata al Roland Garros, quando, dopo esser stata dominata nel primo parziale, la marchigiana abbandonò il match, vittima di problemi al ginocchio che l’avevano già condizionata nelle precedenti uscite.

Perché sbattersi tanto alla ricerca della giusta concentrazione per l’incontro quando tanto l’esito è scontato, sussurrano le tante malelingue che da anni parlano dell’approccio al professionismo della 31enne tennista. Spesso accusata di pensare più al glamour che a sudare in allenamento. Più ai selfie che a studiare i punti deboli delle sue rivali. Camila li lascia sempre parlare. Non rinunciando praticamente mai al suo hobby preferito.

Camila Giorgi, l’outfit è da urlo

Eccola, l’attuale numero 52 del ranking WTA – purtroppo è anche per questo che il sorteggio non è stato benevolo – mostrare tutto il suo fascino e la sua bellezza con un selfie fai-da-te nell’intimità del suo bagno. Truccata come per una grande occasione, camicetta bianca abbottonata fino al collo, minigonna vertiginosa e svolazzante: questa è Camila in ‘abiti borghesi’, quelli che indossa fuori dal rettangolo di gioco. Non che sul campo da tennis non dia costantemente dimostrazione della sua bellezza, dato che ultimamente, sia al Canada Open che a Cincinnati, ha sfoggiato la nuova linea sportiva griffata ‘Giomila‘, l’azienda di famiglia.

Che perda contro Pegula o che compia un’impresa di cui si parlerebbe inevitabilmente a lungo, l’azzurra è pronta a far sognare i suoi fans sui social. Del resto, come dire, si sono viste location peggiori di quelle di New York per un piccante shooting fotografico.

I suoi followers sono in trepida attesa di altri scatti, altri merletti, altre scollature, per poter ammirare la sua innegabile bellezza. Forse il massimo sarebbe vederla in abiti succinti, fascinosa e maliziosa, su un campo da tennis. Come fa costantemente Rachel Stuhlmann, l’influencer numero uno al mondo del nobile sport. Aspettiamo fiduciosi, non c’è fretta.