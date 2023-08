Giorgia Pianta lascia a bocca aperta: fan impazziti

Giorgia Pianta stupisce ancora sui social, è una bellezza lanciata da Canale 5 e che i social ora rilanciano con grande entusiasmo.

La showgirl si mostra così nel massimo della sua forma, il profilo social diventa il modo per restare in contatto con i suoi fan. Non dovrebbero esserci dubbi sul suo ritorno in tv, tanto atteso dai follower.

Il game show Avanti un altro ha il merito di aver lanciato su Canale 5 tante ragazze ora protagoniste nel mondo dello spettacolo. Ognuna con un ruolo nella trasmissione con il pubblico ad apprezzarle per la loro bellezza e avvenenza, prima di cena. Fra queste vi è senza dubbio Giorgia Pianta, che negli ultimi mesi ha avuto un boom per quanto riguarda il gradimento.

Tutto merito della trasmissione dove, per altro, ha un ruolo… quasi nascosto come sensuale moglie del personaggio dello iettatore. Giorgia Pianta è spesso in total black, quasi con un ruolo alla Morticia Adams che ne mette in risalto ancora di più il suo fisico e la sua sensualità.

Giorgia Pianta, scatti di fuoco per i fan

Si gode le vacanze a Porto Cervo, meta estiva che in questi ultimi giorni di agosto sembra ormai presa d’assalto dalle vip che hanno allungato le loro vacanze. Di certo non un posto alla buona, quanto un ritrovo esclusivo che mette in risalto le bellezze della televisione e permette loro anche di avere un ritorno di immagine, da poter sfruttare nella prossima stagione. In questo caso, Giorgia Pianta è pazzesca con il suo lungo abito nero e con un fisico slanciato.

Silhouette prorompente e sinuosa quella della showgirl, pronta così a una nuova stagione tv dopo aver fatto il pieno di relax nella località sarda dei vip. Ha una carriera in crescita la ragazza classe 2000, che ha partecipato a Miss Italia nelle edizioni passate e dal concorso di Patrizia Mirigliani ha trovato poi un trampolino di lancio per proporsi come modella, ombrellina in Moto Gp e poi come personaggio nel programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

La ragazza veneta era stata già notata anche come portafortuna proprio nel mondo dei motori, quando era spesso fotografata sulla griglia di partenza al fianco di Pecco Bagnaia nella scorsa stagione, conclusasi con il trionfo iridato proprio del pilota italiano. Altro che iettatrice dunque, la presenza di Giorgia Pianta rallegra i fan e porta bene nel mondo dello sport.