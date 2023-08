Lazio in allarme, contro il Genoa arriva il secondo ko

Il secondo passo falso pesa più del primo. La Lazio cade al cospetto di un Genoa che ottiene tre punti d’oro nel segno dell’oriundo Retegui. Termina 0-1 in un’Olimpico che alza i decibel dei fischi per la disfatta dei biancocelesti, la seconda in altrettante occasioni, dopo il pesante ko a Lecce.

Partenza deficitaria per la Lazio

Malumori condivisi nella capitale per una partenza deficitaria del tutto inaspettata da parte della Lazio.

Il Grifone parte forte e a più riprese dimostra di meritare ampiamente il successo, gli uomini di Maurizio Sarri tentano invano di riprendere in mano le redini del match, ma la rete di Retegui rimane l’unica della sfida.

La squadra di Gilardino si mostra propositiva in avanti e annichilisce i padroni di casa in visibile difficoltà.

I capitolini partono a rilento in una Serie A che rivela già i primi protagonisti e con essi le rivelazioni.

L’insoddisfazione di Sarri è palpabile e comprensibile, seppur lo stesso tecnico al termine della sfida ha dichiarato di aver visto un atteggiamento migliore da parte dei suoi uomini rispetto alla trasferta di Lecce.

Manca comunque l’aggressività essenziale per finalizzare e portare a casa i risultati. La Lazio rimane ferma con zero punti in classifica e innumerevoli dubbi.

Guendouzi è atteso a Roma

Il passo lento con cui i biancocelesti si sono approcciati al campionato è facilmente riconducibile al mercato proseguito in linea di massima con lo stesso ritmo. Il club di Lotito conta di accogliere già in giornata Guendouzi, il giocatore ormai ex Marsiglia potrebbe regalare a Sarri nuove certezze in attesa della svolta in campionato che diventa un’esigenza a dir poco urgente.