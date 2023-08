Scippo nerazzurro al Milan: sfida alla Premier

Niente più Milan, spunta la clamorosa ipotesi nerazzurra: intreccio di mercato tra Serie A e Premier League

Mancano solo una manciata di ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Milan le idee sono più che chiare. I successi contro Bologna e Torino hanno sicuramente fatto felice mister Pioli.

Ma l’allenatore emiliano si aspetta sicuramente alcune operazioni che, allo scadere, finirebbero per completare la rosa del ‘Diavolo’. E sono numerosi i nomi che ormai da mesi ventilano nell’orbita rossonera. Da Milanello, che si tratti di difesa, centrocampo o attacco, le direttive di Pioli sono arrivate ben dritte nelle orecchie del duo Furlani-Moncada. Proprio quest’ultimo ha promesso un grande colpo in attacco per la gioia dei tifosi del ‘Diavolo’. E, in tal senso, uno dei nomi che ormai da diverse settimane circola con forza per l’attacco del Milan è quello di Hugo Ekitikè.

Il talento di proprietà del PSG, giunto sotto la Tour Eiffel un anno fa e riscattato dal club di Al-Khelaifi per 28,5 milioni di euro, è destinato a cambiare aria. A Parigi, infatti, Ekitikè rischia seriamente di fare tanta panchina. Ed è anche per tale ragione che il Milan ci sta pensando intensamente, vista la necessità di Moncada e Furlani di consegnare a Pioli un’ultima preziosa pedina: il bomber alternativo al sempreverde Olivier Giroud.

Colpo Ekitikè: Milan beffato dai nerazzurri

Ma nella strada verso il cartellino di Ekitikè appaiono ostacoli che, ben presto, potrebbero allontanare definitivamente il classe 2002 dai colori rossoneri. Un’altra società italiana potrebbe rappresentare l’occasione giusta per la punta del PSG: l’Atalanta. Pare infatti che alla ‘Dea’ sia stato proposto proprio il cartellino dell’ex Reims, come potenziale sostituto di Duvan Zapata.

Il colombiano, dopo essere stato vicino alla maglia della Roma, continua a piacere parecchio in Premier League: in pole vi sarebbe il Fulham. Ed è così che la pista nerazzurra per Ekitikè potrebbe velocemente prendere quota, dopo le firme illustri di Scamacca e di De Ketelaere. Ma ciò che alla fine conterà più di ogni cosa è la volontà del calciatore. Pare proprio che la punta abbia dato il suo gradimento all’eventuale approdo in Premier League.

Una preferenza che non renderà affatto semplice l’eventuale assalto dell’Atalanta per il centravanti franco-camerunense. Ekitikè, dunque, sembra ormai lontanissimo dal Milan: nella sua prima ed unica stagione con il PSG ha collezionato 32 presenze tra campionato e coppe, con 4 gol e 4 assist vincenti.