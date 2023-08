Kobe Bryant, decisione da brividi: mondo dello sport commosso

Kobe Bryant indimenticabile ed indimenticato. Ora arriva la decisione da brividi che commuove il mondo dello sport.

Kobe Bryant è stato senza ombra di dubbio uno dei cestisti più formidabili di sempre. In generale, uno degli sportivi più amati al mondo anche da chi di basket sa poco e niente. E la sua morte, nel gennaio del 2020, non ha lasciato di certo indifferenti.

Nel tragico incidente in cui perse la vita assieme alla figlia Gigi, Kobe si consegnava all’immortalità e al mito: ancora oggi il suo solo nome commuove centinaia di amanti dello sport.

Ora arriva anche una splendida notizia su Bryant e il suo rapporto con Nike. Nel corso del Kobe Bryant Day del 24 agosto scorso i tifosi si sono commossi ancora una volta per l’ex Mamba Nero. Ecco perché.

Kobe Bryant, c’è l’annuncio di Nike: tifosi commossi

A dare conferma della notizia è stata la stessa Nike, popolare brand che negli anni ha spesso legato il suo marchio alle gesta sportive di Bryant. Alla morte del Mamba Nero, però, il rapporto si era incrinato. In particolare con gli eredi del campione NBA, che avevano accusato Nike di aver utilizzato il nome di Kobe per prodotti e merchandising senza il consulto della famiglia. L’accordo tra Kobe e Nike peraltro era scaduto nel 2021, un anno dopo la sua morte.

La Nike, in questi due anni, ha tentato di tutto pur di ricucire i rapporti con Vanessa Bryant, moglie di Kobe. E alla fine le parti hanno trovato un accordo. Ciò ha reso possibile che le Nike Kobe 8 Protro “Halo” fossero realtà. E così è stato: le sneakers total-white della linea Kobe sono ufficialmente sul mercato. Nike aveva spoilerato il tutto con un annuncio-sorpresa sui social: “Mamba forever. La nuova scarpa dell’iconica linea Kobe sta arrivando“. A molti sembrava pura fantasia, ma non è così. E dal 24 agosto la scarpa è disponibile sul mercato, acquistabile sul sito Nike. Unico rischio quello del sold-out probabile.

Si tratta di una sneakers totalmente bianca, con tomaia in mesh tecnico e con lo “Sheath” e l’autografo del campionissimo, a ribadire il legame indissolubile – e finalmente ricostruito – tra il brand Nike e Kobe.

La scarpa è un richiamo alla SB Dunk Low, che nel 2013 fu lanciata proprio da Nike e Bryant in sinergia. Il design è leggero, il taglio basso ed il bianco sfuma in tre tonalità differenti. Una scarpa pensata nei minimi dettagli, con tanto di inserto in schiuma Nike React e la firma col logo di Kobe sull’intersuola. Un must per tutti gli amanti del basket e non solo.

Il costo, peraltro, non è eccessivo: 179,99 euro per avere la sneakers in ricordo di Kobe, ma è molto probabile il sold-out. Da qui la possibilità di trovare la scarpa sui portali di resell, su tutti Stockx, dove è già disponibile (e richiestissima).