Hamilton-Ferrari, colpo di scena pazzesco: ora non ci sono più dubbi

Arrivano importanti novità riguardo il futuro del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Scelta clamorosa del team di Maranello

Reduce da un 2022 complessivamente non del tutto negativo, terminato al secondo posto della classifica costruttori, la Ferrari ha iniziato la stagione 2023 con grandi aspettative. L’obiettivo dichiarato alla vigilia era quello di contendere alla Red Bull i titoli iridati. Obiettivo più volte sbandierato dal nuovo team principal, Frederic Vasseur, e confermato dall’amministratore delegato, Benedetto Vigna, nel giorno della presentazione della SF-23. Nell’occasione, il manager di Potenza aveva definito la nuova nata a Maranello come una vettura “senza precedenti in termini di velocità”.

E invece, la Ferrari sta conducendo un campionato molto al di sotto dalle aspettative, contrassegnato da poca competitività e frequenti tensioni interne. Ad oggi, la squadra italiana ha racimolato il deludente bottino di 201 punti, scivolando al quarto posto delle gerarchie iridate, alle spalle di Aston Martin (215 lunghezze) e Mercedes (255) oltre che dell’irraggiungibile Red Bull (540!).

In tale contesto, a Maranello si è già cominciato a ragionare sul futuro, e nella lista dei ragionamenti c’è anche la questione riguardante la line up di piloti.

Futuro Ferrari, Benedetto Vigna parla dell’ipotesi Hamilton

Attualmente, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono legati alla Rossa da un contratto con scadenza fine 2024. Una data non troppo lontana, che presto porterà le parti in causa ad iniziare le trattative per il rinnovo. Ovviamente, nell’ambito della vicenda, bisogna anche considerare la possibilità che una o entrambe le negoziazioni non vadano a buon fine.

Soprattutto quella con lo spagnolo, che ha già cominciato a guardarsi intorno da diverso tempo. A tal riguardo, si vocifera di fitti colloqui tra il padre del pilota e l’Audi. Dovesse concretizzarsi il trasferimento di Sainz nella squadra tedesca, Vasseur dovrebbe trovare un sostituto.

Nelle scorse settimane, rumors provenienti dall’Inghilterra hanno indicato Lewis Hamilton come uno dei principali candidati ad aggiudicarsi il sedile oggi occupato da Sainz. Un’ipotesi accolta con grande calore dai tifosi della Ferrari, bisognosi di una speranza a cui aggrapparsi dopo anni e anni di delusioni.

Tuttavia, a meno di un colpo di scena pazzesco, quella del sette volte campione del mondo che veste la tuta del Cavallino è destinata a rimanere soltanto una suggestione. Già, perché, interrogato in merito dalla CNBN, Benedetto Vigna ha risposto: “Abbiamo Charles e Carlos, che stanno facendo un lavoro fantastico. Sono amici e sono in competizione. Per noi la priorità principale è rendere la macchina più competitiva“. Parole che lasciano chiaramente intendere l’intenzione della Ferrari di andare avanti nel segno della continuità. Sarà la scelta giusta? Solo il tempo e la pista potranno darci una risposta.