Sainz via dalla Ferrari: l’annuncio è ‘ufficiale’

Il mercato piloti di Formula 1 tiene banco in questa seconda parte di stagione. E la Ferrari è al centro di continue voci e indiscrezioni

Il futuro è una pagina tutta da scrivere. E a quanto pare in casa Ferrari hanno già iniziato a muoversi in tal senso, anche con una certa decisione. Come più volte dichiarato dal team principal, Frederic Vasseur, il team di Maranello ha già iniziato una sorta di campagna acquisti che a partire dalle prossime settimane vedrà l’approdo nel reparto corse del Cavallino Rampante di nuove figure professionali.

Ingegneri e tecnici specializzati strappati alla concorrenza con l’obiettivo di far tornare la Ferrari ai fasti di un tempo. Ma come ricorda spesso Vasseur ci vorranno tempo e pazienza, quella che i tifosi della Rossa stanno ormai perdendo.

Non c’è solo il ricambio nell’area tecnica a tenere banco in casa Ferrari. La questione che più interessa ai tifosi della Rossa è infatti il futuro dei due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi con il contratto in scadenza nel 2024. Ma mentre il futuro del monegasco sarà quasi certamente colorato ancora di rosso, quello del pilota madrileno sembra sempre più lontano da Maranello.

Il rinnovo di Leclerc per almeno altre tre stagioni dovrebbe essere annunciato a breve: 2027 o 2028 la nuova scadenza di un’intesa che farà del talento monegasco uno dei piloti più longevi di sempre alla guida della Ferrari. Carlos Sainz ogni giorno che passa è invece sempre più distante da Maranello e la sua carriera vicina a una nuova svolta.

Sainz lascerà la Ferrari, ormai non ci sono dubbi: tifosi senza parole

A preannunciare in qualche modo il possibile, se non probabile addio di Sainz alla Ferrari, è nientemeno che il padre Carlos Sainz senior. In un’intervista rilasciata a PlanetF1, il campione del mondo di Rally ha confermato i contatti in corso tra il figlio e l’Audi, la casa automobilistica tedesca che entrerà in Formula 1 nel 2025.

“Di concreto ancora non c’è nulla – ha chiarito subito Sainz -. Ma naturalmente Audi si sta muovendo. So che si stanno preparando nel migliore dei modi allo sbarco in Formula 1. Sono molto ambiziosi e l’obiettivo è diventare in breve tempo molto competitivi. Per questo stanno cercando di fare tutto in breve tempo”.

Dunque, pur se in concreto non c’è ancora nulla, le trattative a quanto pare sono ben avviate ed è sempre più probabile che il 2024 sia l’ultimo anno di Carlos Sainz alla Ferrari.