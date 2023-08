US Open, eliminò Federer ma ora fa fatica a camminare: “Ho un desiderio”

La parabola drammatica e commovente di un tennista che per un periodo di tempo ha conosciuto il successo, la gloria e anche la ricchezza

La storia dello sport è fatta non solo di fuoriclasse che hanno lasciato una traccia indelebile, campioni il cui nome resterà scolpito per sempre come una pietra miliare. Ad esempio nel tennis esistono da sempre le categorie: i fenomeni le cui imprese si tramandano nel corso del tempo e i giocatori che per un breve lasso di tempo hanno fatto parlare di sè per poi eclissarsi, per le ragioni più svariate.

Gli esempi in tal senso non mancano: meteore, carneadi capaci di vincere qualche grande torneo senza avere la necessaria continuità per ripetersi. Uno di questi è un ex talento argentino che una quindicina d’anni fa conobbe il suo momento di gloria.

Eravamo nel 2009 e ai primi di settembre in finale agli Open degli Stati Uniti il super favorito Roger Federer, reduce dai successi al Roland Garros e a Wimbledon, scese in campo per conquistare la sua sesta vittoria consecutiva al torneo di Flushing Meadows. Tra lo stupore di tutti però il re del tennis mondiale andò a sbattere sul ventunenne argentino Juan Martin Del Potro.

Al termine di una battaglia trascinatasi fino al quinto set Del Potro che in semifinale aveva eliminato Rafa Nadal si aggiudicò il prestigioso torneo americano, il primo e unico Slam della sua carriera. In Argentina il successo del campione di Tandil fu celebrato a lungo e salutato come un evento da tramandare ai posteri.

US Open, Del Potro dal Paradiso all’Inferno: le sue dichiarazioni lasciano senza fiato

Nel paese di Maradona e Messi erano convinti di aver trovato l’erede di Guillermo Vilas, il fuoriclasse che negli anni settanta fu a lungo in vetta alla classifica mondiale. Ma dopo qualche stagione di alti e bassi, Del Potro ha subito una serie di infortuni di tale gravità che lo hanno relegato ai margini del tennis mondiale.

I momenti di sofferenza alla fine hanno prevalso sulle vittorie, che senza i tanti guai fisici avuti avrebbero potuto essere molte di più. E alla fine la ‘Torre di Tandil’ ha dovuto gettare la spugna: “Avrei voluto tornare in campo agli US Open, ma ora fatico anche a camminare – ha dichiarato di recente -, ho guadagnato tanto in carriera e sono stato anche al terzo posto nel Ranking ma il fisico non risponde più come vorrei“. In Argentina piangono per lui.