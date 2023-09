Marotta boom: scambio in extremis con Sensi

Marotta vuole regalare un’altra pedina a Simone Inzaghi: il ds dell’Inter pronto a mettere a segno uno scambio sul filo di lana

L’Inter ha cominciato con il piede giusto questo nuovo campionato di Serie A conquistando due successi nelle prime due gare. I nerazzurri si sono imposti con lo stesso punteggio (2-0) sia in casa con il Monza che a Cagliari, con Simone Inzaghi che è rimasto certamente soddisfatto anche dall’apporto garantito dai nuovi arrivi.

La rosa dell’Inter appare completa ma stando agli ultimi rumors pare che Marotta voglia provare a regalare un’ultima pedina al tecnico piacentino. In particolare, il direttore sportivo dei nerazzurri sta seguendo con attenzione Maxime Lopez, centrocampista 25enne del Sassuolo molto apprezzato per la sua grande visione di gioco.

L’ultima idea in casa Inter è quella di provare a proporre uno scambio al club neroverde. Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar andare Maxime Lopez ed è per questo che Marotta sta tentando una strada diversa.

La Beneamata può infatti proporre al Sassuolo alcuni giocatori che possono risultare molto interessanti. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Asllani come possibile pedina di scambio, ma la realtà è che l’Inter vorrebbe arrivare a Maxime Lopez tramite un altro suo giocatore.

Lo scambio con Sensi si può fare: Marotta al lavoro

Il nome proposto dai nerazzurri al Sassuolo è quello di Stefano Sensi, rientrato alla base dopo la buona stagione al Monza (30 presenze e 3 reti tra campionato e Coppa Italia). Sensi è esploso proprio al Sassuolo: grazie agli emiliani il centrocampista di Urbino ha esordito in Serie A. In tre stagioni in neroverde Stefano Sensi ha collezionato 68 presenze e 5 reti, prima di passare all’Inter nell’estate 2019.

Per Sensi si tratterebbe quindi di un ritorno a casa, dove ritroverebbe quell’ambiente che gli ha permesso di mettere in mostra tutte le sue qualità. Anche per questo Marotta sta lavorando a questo scambio che potrebbe andare in porto in queste ultime ore di calciomercato.

Inter e Sassuolo devono convincere i rispettivi giocatori ad accettare il trasferimento, anche se entrambi i centrocampisti sembrano gradire questa soluzione. Così facendo Marotta riuscirebbe a regalare a Simone Inzaghi quell’ultimo rinforzo richiesto dall’ex tecnico della Lazio. Con l’arrivo di Maxime Lopez i nerazzurri sarebbero completi in ogni reparto e potrebbero competere al meglio sia in Italia che in Europa.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI