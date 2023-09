Formula Uno, finalmente ci si diverte: “Leclerc in Red Bull con Verstappen”

Charles Leclerc e Max Verstappen potrebbero formare una coppia imbattibile in Red Bull: la proposta che accende la Formula 1

La Formula 1 è fatta di grandi rivalità, di duelli anche oltre i limiti del consentito. La storia dell’automobilismo lo racconta molto bene: senza andare troppo indietro nel tempo, magari ai duelli tra Prost e Senna, Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno dato dimostrazione di quanto possa ‘accendersi’ la battaglia tra due piloti se in ballo c’è il titolo di campione del mondo.

Proprio il duello senza esclusione di colpi del 2021 è stato l’ultimo che ha presentato la Formula 1 prima del dominio Red Bull. Da un anno e mezzo a questa parte, tranne qualche lampo Ferrari, il campione del mondo olandese ha avuto vita facile nel vincere gare e portarsi a casa senza troppi patemi il mondiale.

Vittorioso da nove gare, Verstappen quest’anno non ha praticamente avuto rivali: soltanto il compagno di scuderia Sergio Perez ha rotto in un’occasione il dominio olandese. Una situazione che ovviamente non può far felici gli appassionati di Formula 1, ormai già consapevoli di chi vincerà il Gp prima ancora del via. Ecco allora l’idea per ricreare entusiasmo: un superteam Leclerc-Verstappen.

Formula 1, Leclerc e Verstappen in Red Bull: l’idea del superteam

A parlare della creazione di una super squadra con due grandi piloti come Leclerc e Verstappen a battagliare al volante della migliore auto della Formula 1 è Pierluigi Martini. Ex pilota anche di Formula 1, vincitore con la Bmw della 24 ore di Le Mans nel 1999, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale’, racconta quale potrebbe essere la soluzione per riaccendere la passione in F1.

L’ex pilota, infatti, afferma: “Portiamo Verstappen in Ferrari, magari si porta dietro anche qualche tecnico. Oppure mettiamo Hamilton, Norris o Leclerc con Max in Red Bull“. Un modo per ricreare i duelli che in passato erano all’ordine del giorno: “Ai miei tempi Senna e Prost correvano nella stessa squadra – il suo ricordo – . Mettiamone due bravi sull’auto migliore e vedrete come ci si diverte“.

Insomma, visto che la Red Bull sembra imprendibile e sta stracciando il campionato, ecco la soluzione per tornare a vedere spettacolo in Formula 1: affiancare Verstappen ad uno dei piloti di maggior talento, in modo da creare ‘in casa’ il duello. Una ipotesi che, al momento, appare di difficile attuazione: Hamilton ha appena rinnovato con la Mercedes, Leclerc è legato alla Ferrari fino al 2024, mentre Norris resterà in McLaren fino al 2025.